Sürdürülebilirlikte başarı teknoloji ile yakalanacak

Bilişim Zirvesi’nin bu yılki “Dünya’yı Teknoloji Kurtaracak” teması; teknoloji uğruna kirlettiğimiz doğanın ancak teknoloji ile temizlenebileceği, doğru ve akıllı kullanımla pek çok sorunu yine teknolojinin çözeceğinin altını çiziyor. Etkinlik öncesinde M2S Araştırma Şirketi tarafından yapılan “Sürdürülebilirlik İçin Teknoloji Araştırması”, şirketlerin karar vericileri ve teknoloji liderlerinin konuya dair görüşlerini ortaya koydu. Dikkat çeken yanıtların alındığı araştırmada; katılımcılar yüzde 78,96 oranında "Dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlikte başarıyı yakalamada en büyük etkenin bilişim teknolojileri olacağı" konusunda hem fikir oldu.

Aralıksız 22 yıldır düzenlenen, bu yıl 24 Kasım 2022’de gerçekleştirilecek Bilişim Zirvesi öncesinde “Sürdürülebilirlik için Teknoloji Araştırması” gerçekleştirildi. Toplam 309 kanaat önderi ve teknoloji liderlerine göre sürdürülebilirlikte en büyük etken yine teknoloji olacak.

“Dünyanın gündeminde olan sürdürülebilirlikte başarıyı yakalamada en büyük etken bilişim teknolojileri olacak" tanımına dair görüşlerin sorulduğu araştırmada, katılımcıların yüzde 78,96’sı "Katılıyorum", yüzde 14,24’ü "Karasızım" derken "Katılmıyorum" diyenlerin oranı yüzde 6,80 oldu.

Doğru teknoloji eşittir sürdürülebilir dünya

Sürdürülebilirlik çatısında listelenen iyileştirme alanlarına teknolojinin hızlı etkisinin ele alındığı araştırmada, “Teknolojinin doğru kullanımı sizce en hızlı hangi alanı iyileştirecek?” sorusuna en yüksek oranda belirtilen iki yanıt "Ekolojik denge ve Karbon emisyonu" oldu. Yüzde 26,21 oranında belirtilen "Ekolojik denge" ve yüzde 21,68 oranında belirtilen "Karbon emisyonu" yanıtını, "Birey güvenliği (%18,77)", "Çevresel atıklar ve kirlilik (%16,83)" takip etti.

“Dünya’yı Teknoloji Kurtaracak” teması ile 24 Kasım Perşembe günü Fişekhane’de gerçekleştirilecek Bilişim Zirvesi’nde yaşanabilir bir dünya için yeni teknolojiler konuşulacak. SAP Türkiye ana sponsorluğunda ve Turkcell Dijital İş Servisleri, Schneider Elektrik, Roksit, GlassHouse ve Knowledge Club Premium sponsorluğunda düzenlenen zirve fiziksel olacak ve online kayıt yaptıranlar etkinliğe bedelsiz olarak katılabilecekler.

En büyük katkıyı ‘tam dijitalleşme’ sağlayacak

“Önümüzdeki beş yılda sürdürülebilirliğe en büyük katkı sağlayacak gelişme” ise yüzde 38,19 ile "Tam dijitalleşme" olarak belirtildi. Yüzde 37,86 ile ikinci sırada yer alan "Elektrikli Araçlar" cevabını, "Kuantum teknolojileri (%8,74)" ve "Blockchain (%8,74)" takip etti.

“Yapay Zekâ” açık ara önde

Teknolojinin merkezinde ‘Yapay Zeka’ yer alacak görüşünün alındığı araştırmada, “Dünyayı kurtaracak teknolojinin merkezinde sizce hangi alan/alanlar yer alacak?” sorusuna yüzde 69,58 ile en yüksek oranda verilen yanıt "Yapay Zeka" oldu. Ardından "Iot (%47,25)", "Büyük veri (%44,98)", "Robotik süreç otomasyonu (%44,01)", "Analitik teknolojiler (% 41,42)" ve "Diğer (%10,3)" yanıtları alındı.

Türkiye’nin yol haritası ne olmalı?

“Ülkemizde sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak bilişim teknolojilerinin hızlanmasında Türkiye’nin yol haritası, öncelikli eylemleri neler olmalı?” sorusuna bir önceki soruyu destekleyen nitelikte yüzde 76,05 oranında ‘Yapay zeka yatırımının artması’ cevabı alındı. Yüzde 67,31 ile ‘Milli ve yerli teknolojilere ağırlık vermek’ gerektiği belirtilirken, ‘5/6G’ye hızlı geçiş’ diyenlerin oranı yüzde 37,86 oldu. Bilişim teknolojileri alanında gelecek öngörüsünün de sorgulandığı araştırmada katılımcılara “Gelecek 5 ila 10 yılı düşündüğünüzde, Türkiye’nin teknoloji ve bilişim alanında hangi konularda hızlı ilerleme kaydedeceğini / hangi konunun ön planda olacağını düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 29,45’i en yüksek oranda ‘Yapay Zeka’ derken, ‘Siber Güvenik’ yüzde 27,51, ‘Bulut Çözümleri’ yüzde 23,95 ile ilk üç sırada yer aldı.