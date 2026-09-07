Suşi zincirinde ‘Chiikawa’ skandalı: Müşterilere verilecek ürünler çalındı

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Japonya’da popüler manga karakteri Chiikawa ile gerçekleştirilen promosyon kampanyası, şirket çalışanlarının karıştığı olay nedeniyle yarıda kaldı. Kura Sushi Inc., müşterilere dağıtılması gereken kampanya ürünlerinin büyük miktarlarda çevrim içi ikinci el pazarında satışa çıkarılmasının ardından inceleme başlattı.

Kampanya ürünleri internette satışa çıkarıldı

Kura Sushi’nin Chiikawa ile gerçekleştirdiği kampanya kapsamında müşterilere figürler, rozetler ve karakterlerle bağlantılı çeşitli ürünlerin dağıtılması planlanıyordu. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Ancak kampanya için hazırlanan ürünlerin büyük miktarda çevrim içi ikinci el pazarında satıldığı ortaya çıktı. Sosyal medyada, satışların arkasında Kura Sushi çalışanlarının bulunabileceğine yönelik şüphelerin gündeme gelmesi üzerine şirket geçen pazartesi olayla ilgili inceleme başlattı.

Mainichi'de yer alan habere göre incelemenin ardından Kura Sushi, müşterilere verilmesi gereken ürünlerin çalışanlar tarafından zimmete geçirildiğini belirterek Chiikawa iş birliği kampanyasını iptal etme kararı aldı. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Kura Sushi özür diledi

Şirket cumartesi günü yaptığı açıklamada, “Derinden özür diliyoruz” ifadelerini kullandı. Kura Sushi, ürünlerin nereden çalındığı da dahil olmak üzere olayın ayrıntılarını açıklamadı. Kampanyanın normal şartlarda 30 Eylül 2026’ya kadar devam etmesi planlanıyordu. Ancak yaşanan olay nedeniyle kampanya planlanan tarihten önce sona erdirildi.

Japonya’nın popüler karakterlerinden biri

Kura Sushi’nin kampanyası, Chiikawa karakterlerinin yer aldığı popüler bir animasyonun gösterimiyle aynı döneme denk gelmişti. “Chiikawa” adı, Japoncada “küçük” ve “sevimli” anlamına gelen sözcüklerin kısaltılmış biçimlerinin birleşiminden oluşuyor. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.

Chiikawa manga serisinin geçmişi ise 2020 yılına uzanıyor. Seri, Nagano adıyla tanınan bir çizerin sosyal medya paylaşımlarıyla başladı. Chiikawa daha sonra Japonya’da ve ülke dışında geniş bir popülerliğe ulaştı. Bu haber dunya.com'dan izinsiz olarak iktibas edilmiştir.