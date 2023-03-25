T-One Residency projesi Türk çağdaş sanatını destekliyor

Türkiye’nin başarılı ve gelecek vaat eden çağdaş sanatçıları Huo RF, Oddviz, Cansu Çakar ve Serra Tansel 2 ay süre ile Napoli’ye Residency projesi çerçevesinde gittiler. Residency projesi sanatçıların kendilerini geliştirmeleri, kültürel alışveriş, ülkeler arası iş birliği ve bölgenin tarihsel bağlamı ile sanatına yönelik araştırmaları desteklemek üzere tasarlanan uluslararası bir program.

T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan’ın ev sahipliğinde, Fondazzione Morra kurucu - ev sahibi Giuseppe Morra, Isabella Morra, Rafaella Morra, Vittorio Urbani İtalyan sanatçı Maurizio Elettrico, İtalyan Kültür Merkezi Başkanı Salvatore Schirmo, çağdaş sanatçılar Cansu Çakar ve Çağrı Taşkın (Oddviz) ile T-ONE Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sanat Komitesi Başkanı Sevda Elgiz ile üyeler Nur Karabal ve Nil Duran’ın katılımları ile bir davet düzenlendi