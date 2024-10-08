TAB Gıda, BİM ve Atakey'den pay geri alım hamlesi

Borsadaki düşüşün ardından geri alım hamleleri başladı. Son olarak TAB Gıda, pay geri alım kararını KAP'a bildirdiğini açıkladı.

Şirketin 14 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan pay geri alım programına göre, geri alımda azami pay sayısı sermayenin yüzde 2,10'una tekabül eden 5.500.000 adet olarak belirlendi. Üç yıl olarak belirlenen programda, ilk etap geri alım işlemleri 9 Ekim 2024'te başlayacak ve 9 Nisan 2025'te sona erecek.

BİM, SPK'ya başvurdu

BİM ise pay geri alım programı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuracağını duyurdu. Yönetim Kurulu’nun 7 Ekim 2024 tarihli toplantısında alınan karara göre, Borsa İstanbul'da işlem gören payların fiyatının şirketin gerçek performansını yansıtmadığı gerekçesiyle pay geri alım işlemleri için SPK’dan onay alınacak.

Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 2.000.000 adet olarak belirlenirken, bu işlemler için en fazla 1.000.000.000 TL fon ayrılacak.

Atakey ilk etaba 9 Ekim'de başlıyor

Atakey de pay geri alım programı başlattığını duyurdu. 14 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda onaylanan program kapsamında, sermayenin yüzde 2,5'ine tekabül eden 3.469.200 adet pay geri alınabilecek. Programın süresi üç yıl olup, ilk etap işlemler 9 Ekim 2024 ile 9 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.