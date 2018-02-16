TABA AmCham, 200 OSB'den 'ABD'de yatırım' talebi toplayacak

16 Şubat 2018

İbrahim EKİNCİ

Geçtiğimiz günlerde, bir basın bülteni ile duyurulmuştu. 'Türk Amerikan İş Adamları Derneği Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABA - AmCham), ABD’de OSB kuracak' deniliyordu. Önemli teşviklerle ve büyük pazarlarda Türk Ticaret Merkezleri kurulması girişimi vardı. İlki İran’da açılmıştı. ABD sıradaki ülkelerden biriydi. TABA-AmCham, 'ticaret merkezi' değil, 'üretim merkezi' kurmak için harekete geçmişti. Bazı odaların da ABD’de arsa– arazi temin ederek sanayi bölgesi kurma girişimleri var. Henüz olgunlaşmadığı için açıklaması yapılmıyor. Ancak TABA–AmCham, projeyi açıkladı, ilk protokolünü imzaladı, konuyu ABD tarafının da gündemine getirdi. Projenin ayrıntılarını TABA– AmCham Türkiye Başkanı Ali Osman Akat’a sordum… Bir değil, aslında birkaç OSB’den söz ediliyor. Hedef ABD’deki Türkiye yatırımlarını 12 milyar dolardan 25 milyar dolara taşımak ve ticaret hacmini de aynı paralelde büyütmek…

"Bir değil iki, hatta 3 OSB bile olabilir"

Bugünlerde iki ülke ilişkileri gergin seyrediyor. Suriye politikası üzerinden iki ülkenin karşı karşıya gelme riskinden söz ediliyor. Başka anlaşmazlık konuları da masada bekliyor. Ancak iş çevreleri gerginliği yumuşatma girişimlerinden geri durmuyor. DEİK bünyesindeki Türk–ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da bazı girişimler planladığını açıklamıştı. TABA–AmCham’ın girişimi doğrudan ikili ekonomik ilişkileri büyütmeye yatırım… ABD’ye OSB modelini taşımak… 2 veya 3 OSB kurmak… TABA–AmCham Türkiye Başkanı Ali Osman Akat, “Beyaz Saray’ın desteği de var. İrtibat sağladık. ABD’deki temsilcilerimiz çalışıyor. Muhatap kuruluşlarımızın desteğini sağladık. US Chamber’la toplandık, konuştuk. Çok sıcak baktılar. Program hazırlığı yapılacak. Mayıs ayı gibi yer belirlemesi olur. Yıl sonuna kadar protokolleri tamamlarız. Kuruluş ve temelleri atarız” dedi.

Ali Osman Akat’ın anlatımına göre proje şöyle ilerliyor:

> Bir yandan ABD’de OSB yeri, arazisi, kuruluşu, teşvik desteği sağlanmaya çalışılırken, içerde de 200 kadar önemli OSB’den yatırım teklifi toplanacak. Bu çalışma başladı.

> İlk işbirliği protokolü Gebze OSB ile yapıldı. GOSB’nin seçilmesinin nedeni büyüklüğü ve işletme modeli… Bu model ABD’ye taşınacak.

> İlk bölge için 100–120 civarında önemli yatırım seçimi yapılacak. Sonradan gelişmelere göre sayı artabilecek. Sektörüne göre bölge seçimi yapılacak ve OSB sayısı da artacak.

> ABD’de OSB için ön fizibilite yapıldık. Bir aksaklık çıkmazsa 4 yılda 12 milyar dolarlık Türkiye yatırımı 25 milyar dolara çıkacak. 120 civarında fabrika ticaret hacmini de artıracak.

> Önümüzdeki nisan ayı sonunda ABD’de toplantı yapılacak.

"ABD eyaletlerini rekabete sokacağız"

Proje ile ilgili bilgi veren Ali Osman Akat, “Orada teşvik programları var. Selecet USA başlıklı bir programı uyguluyorlar. Valiliklerin, belediyelerin özel destekleri oluyor. Biz kuşkusuz en avantajlısını seçeceğiz. Tahmin ediyorum bir rekabet yaratacağız. Eyaletleri birbirine kırdıracağız. Arsa veriyorlar, binayı yapıyorlar, altyapı desteği var. Bunlar önemli. Vergi indirimleri var. Butik bir çalışma yapabiliriz. Konuyu nakış gibi işleyeceğiz. Nisandan sonra yol haritamız belli olur. İşin hacmi büyüyebilir. Sadece Gebze OSB’den değil bütün OSB’lerden talep toplayacağız. Talepleri inceleyim eleyeceğiz. Bazı sektörleri bir araya toplamak iyi olur. Altyapı sorunlarını kendi içinde çözüyor. Türkiye’de ABD yatırımları 85 milyar doları buluyor. Bizim ABD’deki yatırımlarımız da 12 milyar doların altında. Biz orada döviz kazandırıcı yatırım ve ticaret yapmak istiyoruz. Ekonomi Bakanlığımız şirketlere destek veriyor. Ayrıca büyük teşvikleri var. Bu dev pazarda Türk şirketlerimiz çok hızlı büyüyecek” dedi.

2019'a kalmadan proje gerçekleşecek

Amerika pazarının gelişime açık Türk şirketleri için büyük fırsatlar barındırdığını anlatan Akat, “Bu fırsatları Türk şirketleri olarak değerlendirmeliyiz. Büyük teşvikler veriyorlar. Yapılacak olan yatırımda ‘risk yok’ demek çok da yanlış olmaz. Çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki ay ABD’ye giderek görüşmelerimize devam edeceğiz. Hedefimiz 2019 öncesinde Amerika’da uygun göreceğimiz eyalette bu projeyi hayata geçirmek. Türk şirketleri ABD’yi yeniden keşfedecek diyebiliriz” diye konuştu.

İlk iş birliği protokolü Gebze OSB ile imzalandı

Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika’da OSB kurmak amacıyla başlatılan proje için Türk Amerikan İş Adamları Derneği Amerikan Ticaret Odası Türkiye (TABAAmCham) ile Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) arasında işbirliği protokolü imzalandı. Geçen hafta imzalanan işbirliği hakkında açıklamalarda bulunan Türk Amerikan İş Adamları Derneği Amerikan Ticaret Odası Başkanı Ali Osman Akat, bu projenin Türk şirketleri için bulunmaz bir fırsat olduğunu ifade etti. Ali Osman Akat, ek olarak şunları dile getirdi: “Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi olan Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ni (GOSB) Amerika’ya taşıyacağız. Burada yalnızca Türk şirketleri yer alacak. İlk etapta ön talep toplayacağız. Amerika pazarına girmek isteyen Türk şirketlerine her türlü desteği vereceğiz. Bunun için Ekonomi Bakanlığından destek alacağız. Pazar araştırması yapacağız. Örneğin bir motor dişlisi üreten firmamız var. ABD’de açacağımız bölgede yatırım yapmak istiyor. O ürüne ABD pazarında ne kadar ihtiyaç var? Ne kadar üretebilir ve üzerine ne kadar kar marjı koyup, pazarda hangi fiyata satabilir? Aynı ürünü üreten rakip firmaların durumu ne? Kısacası yatırımdan önce şirketin bu yatırımdan ne kazanabileceğini rapor halinde sunacağız. Üstelik bu raporun finansmanının yüzde 70’ini Ekonomi Bakanlığı karşılıyor.”





