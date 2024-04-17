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Tarım ve Ormanı Bakanı Yumaklı duyurdu: Türkiye Şeker Fabrikaları'na 390 işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları’nda istihdam edilmek üzere farklı branşlarda 390 işçi alınacağını duyurdu. Bakan Yumaklı’nın açıklamasına göre; mekatronik bakım onarım teknisyeni pozisyonu için 80 kişi işe alınacak.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, Türkiye Şeker Fabrikaları'na 390 işçinin alınacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı'nın mesajında hangi pozisyon için kaç işçi alınacağı bilgisi de yer aldı. Buna göre; kuruma 80 mekatronik bakım onarım teknisyeni alınacak. Onu 65 elektrik teknisyeni izliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları'nda istihdam edilmek üzere hangi pozisyonda kaç işçi alınacağını X (Twitter) üzerinden yayınladığı bir mesajla kamuoyuna duyurdu.

 