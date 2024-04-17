Tarım ve Ormanı Bakanı Yumaklı duyurdu: Türkiye Şeker Fabrikaları'na 390 işçi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, Türkiye Şeker Fabrikaları'na 390 işçinin alınacağını duyurdu.



Bakan Yumaklı'nın mesajında hangi pozisyon için kaç işçi alınacağı bilgisi de yer aldı. Buna göre; kuruma 80 mekatronik bakım onarım teknisyeni alınacak. Onu 65 elektrik teknisyeni izliyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 390 sürekli işçi alımı gerçekleştireceğiz.



Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla @turksekeras'ın gücüne güç katacağız.



Hayırlı, uğurlu olsun. pic.twitter.com/g7Z9002zDZ — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) April 17, 2024