Tarıma 12.4 milyarlık destek

16 Kasım 2018

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın bütçesinin görüşülmesinde milletvekillerine bir sunum yaptı.

Pakdemirli sunumunda "2002'de çiftçiye verilen toplam 1.8 milyar TL desteği, her sene artırdık ve 2017 yılında toplam 12.9 milyar TL destek verdik. 2018'de bugüne kadar verdiğimiz 12.4 milyar TL destek miktarını yıl sonu itibariyle 14.5 milyara tamamlayacağız." dedi ve ekledi: "2019 yılında ise destek miktarımızı, bu seneye göre yüzde 10.7 artırarak, toplam 16.1 Milyar TL'ye çıkarıyoruz."

Verilen desteklere ve gerçekleşen projelere değinen Pakdemirli, "GAP, DAP ve KOP projeleri tamamlandığında sulamada 6.6 milyar dolar, enerjide 4.9 milyar dolar, içme suyunda 615 milyon dolar olmak üzere; milli ekonomiye yıllık toplam 12 milyar dolar katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Pakdemirli bakanlığın 2019 yılı bütçesinin 23.7 milyar TL olduğunu, bağlı kuruluşlar dâhil bütçenin 33.7 milyar lira öngörüldüğünü de belirterek, "Bunun 16.72 milyar TL'si yani bütçemizin yüzde 47.6'sı tarımsal desteklemelere ayrılmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Reuters