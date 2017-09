Tarımsal kalkınmada 122 milyon euroluk hibe için son 5 gün

22 Eylül 2017

Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumunun (TKDK) destekleri kapsamında 122,2 milyon euro hibe verilecek, Avrupa Birliğine (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı II (IPARD II) Programı'nın çağrı dönemi için, 6 Eylül'de başlayan başvuruların sona ermesine 5 gün kaldı.

Kurumun "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri" çerçevesinde, süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri, su ürünleriyle meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yüzde 50 hibeyle desteklenecek sektörlere toplam 122 milyon 177 bin 559 euro bütçe ayrıldı.

Söz konusu destek için başvurular 26 Eylül Salı günü sona erecek ve başvurular sadece internet üzerinden yapılacak.

IPARD II ile 110 bin istihdam hedefleniyor

Kurumun IPARD I Programı'nda verilen hibelerle 2,3 milyar euroluk yatırım gerçekleştirildi. Bu program sonucu yaklaşık 10 bin 650 yatırımcıyla sözleşme imzalandı ve 57 bin kişiye istihdam sağlandı.

TKDK, IPARD II Programı'yla 5 yılda yaklaşık 1 milyar 45 milyon euroluk kaynağı yararlanıcılarla buluşturmayı, yararlanıcı sayısını 20 bine, yeni istihdam sayısını en az 110 bine çıkarmayı hedefliyor.

IPARD II'nin ilk proje çağrısında 8 bin 789 proje başvurusu alındı, bunlardan bin 639'u desteklenmek üzere seçildi.

İlk çağrıda 16 farklı sektör desteklenerek, vatandaşlara 853 milyon liralık hibe kullandırıldı. Bu desteklerle yaklaşık 1,4 milyar liralık yatırımın hayata geçirilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA