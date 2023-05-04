TCMB enflasyon tahminlerini paylaştı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon tahminlerini 2023 yılsonu için yüzde 22,3, 2024 yıl sonu için yüzde 8,8 seviyesinde tuttuklarını açıkladı.

Yılın ikinci Enflasyon Raporu’nun sunumunu Ankara’da gerçekleştiren Kavcıoğlu, enflasyonun hız kesmesinde “kur istikrarı, beklentilerdeki iyileşme ve emtia fiyatlarında yaşanan düşüşün” etkili olduğunu belirtti.

Açıklamaya göre banka, 2023 yılsonu gıda enflasyonu tahminini yüzde 22’den yüzde 27,9’a yükseltti.

2023 ortalama ham petrol fiyatı varsayımı ise 80,8 dolardan 78,1 dolara geriledi.

Enerji fiyatlarındaki düşüşün tahminler belirlenirken dikkate alındığını söyleyen Kavcıoğlu, yılın kalan kısmında yurt içi gıda fiyatlarının yurt dışı fiyatlarla daha uyumlu seyredeceği beklentisini de tahminlerine yansıttıklarını ifade etti.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon raporu toplantısında yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

* Enflasyondaki düşüş süreci, önceki Enflasyon Raporu'nda ilan ettiğimiz patikadan bir miktar daha yavaş gerçekleşmiştir.

* Enflasyonun ana eğilimine yönelik göstergelerimiz, fiyat artış oranlarındaki belirgin yavaşlamayı teyit etmekte.

* TL cinsinden ithalat birim değer endeksi, son dönemde yıllık bazda gerilediği için enflasyon üzerindeki maliyet baskıları son dönemde büyük ölçüde ortadan kalktı.

* Küresel koşulların ve artan yerli tedarikin desteğiyle enerji fiyatlarının tüketicilere yılın başına kıyasla daha uygun şekilde yansıtılacağını enflasyon tahminlerimize dahil ettik.

* Yılın geri kalanında gıdada fiyat istikrarı ve arz odaklı tüm tedbirlerle yurt içi gıda fiyatlarının uluslararası gıda fiyatlarıyla daha uyumlu seyir izleyeceğini enflasyon tahminlerimize yansıttık.

* Enflasyon tahminlerimizi bir ara hedef olarak değerlendiriyoruz.

* Liralaşma stratejimizin tüm araçlarını tahminlerimizle uyumlu bir enflasyon patikasını desteklemek için kullanmaya devam edeceğiz.

* Türk lirasındaki istikrarlı seyrin devamıyla birlikte TL cinsi ithalat fiyatları, enflasyon tahminlerimize 2.3 puanlık düşürücü etkide bulundu.

* Gıda fiyatları enflasyon tahminlerimizi 1.5 puan yukarı çekti, iç talebin ise tahmin ettiğimizden güçlü seyretmesi nedeniyle 0.2 puanlık bir katkısı oldu.

* Gıda ve deprem kaynaklı olarak oluşan tahmin sapmasının ana eğilimdeki düzeltmeyle büyük oranda dengelenerek 2023 yılı tahminleri üzerinde 0.6 puan yukarı yönlü etkisi oldu.

* Döviz piyasalarındaki oynaklıkların azalmasında da önemli bir çıpa vazifesi gören güçlü rezerv yapımızı koruyacağız.