TCMB faiz kararı ne zaman? Merkez Bankası faizleri düşürecek mi?
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Yatırımcılar ve ekonomiyi yakından takip edenler, politika faizine ilişkin olası adımları merak ediyor. Şubat ayının sonlarına doğru ilerlenirken "TCMB faiz kararı ne zaman" sorusu sıkça geliyor.
Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi piyasalarda bekleyiş giderek artıyor. Ekonomik veriler ve küresel gelişmeler faiz kararında etkili olurken bu ay toplantı yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor. İşte "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusunun yanıtı...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası şubat ayında toplantı yapmayacak. Bir sonraki toplantı 12 Mart 2026'da gerçekleşecek ve karar 14.00'te duyurulacak.
Ocak ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle Merkez Bankası'nın bir sonraki toplantıda faiz indirimini pas geçmesi bekleniyor.