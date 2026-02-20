22 restoranını kapattı: Müşteriler kapıda öğrendi

Fast-food sektöründe Taco Bell ve Chipotle gibi devlerle rekabet etmekte zorlanan Del Taco, franchise ortaklarının mali krizleri nedeniyle önemli pazarlardan çekilmeye başladı.

62 yıllık zincir, özellikle Georgia ve Alabama’daki restoranlarını aniden kapatarak müşterilerini hazırlıksız yakaladı. Bu gelişme, markanın ulusal büyüme hedeflerinin ciddi risk altında olduğunu ortaya koydu.

"Mağazamız kalıcı olarak kapatılmıştır"

ABD merkezli Del Taco’nun Georgia ve Alabama’daki toplam 22 restoranı, franchise operatörü Matador Restaurant Group’un iflas başvurusu sonrası kapatıldı. Georgia’daki 11 şube hiçbir ön uyarı yapılmadan faaliyetini durdurdu. Müşteriler restoranlara gittiklerinde yalnızca “Mağazamız kalıcı olarak kapatılmıştır” yazılı el yapımı duyurularla karşılaştı.

Borcu 2,7 milyon doları aştı

Matador Restaurant Group, 15 Temmuz 2025’te ABD Güney Carolina Bölge Mahkemesi’ne iflas koruması başvurusu yaptı. Mahkeme belgelerine göre şirketin varlıkları ve borçları 1-10 milyon dolar arasında değişirken, sadece kısa vadeli finansman kredilerinden kaynaklanan borcu 2,7 milyon doları aştı.

Şirketin mali sorunlarının temelinde hızlı büyüme, beklenmeyen satış düşüşü ve artan işletme maliyetleri yer aldı. Nakit akışını korumak için alınan yüksek faizli kısa vadeli krediler ise şirketin finansal durumunu daha da kötüleştirdi.

Benzer iflas krizleri yaşadı

Matador, Del Taco’nun iflas eden ilk franchise operatörü değil. Colorado’da 18 restorana sahip Newport Ventures da Ekim 2024’te iflas başvurusunda bulunmuş, Şubat 2025’te tüm şubelerini kapatmıştı. Del Taco daha sonra bu restoranların 17’sini yeniden açarak kontrolünü doğrudan devralmıştı.

Bu gelişmeler, franchise modeline dayanan zincirin büyüme stratejisinin kırılganlığını gözler önüne serdi. Franchise ortaklarının mali sorunları, markanın yeni pazarlara açılmasını zorlaştıran önemli bir risk faktörü haline geldi.

119 milyon dolarlık satış tamamlandı

Del Taco’nun geleceği açısından kritik bir diğer gelişme ise sahiplik değişimi oldu. Jack in the Box, Temmuz 2025’te başlattığı yeniden yapılandırma planı kapsamında Del Taco markasını satışa çıkardı. 22 Aralık’ta tamamlanan anlaşmayla zincir, Yadav Enterprises tarafından yaklaşık 119 milyon dolara satın alındı.

Satış kapsamında Jack in the Box yaklaşık 109 milyon doları nakit olarak aldı. Kalan 10 milyon dolar ise kısa vadeli borç senedi şeklinde ödendi. Şirket bu satışla borç yükünü azaltmayı ve ana markasına odaklanmayı hedefledi. Del Taco’nun genel merkezi ise Kaliforniya’nın Lake Forest kentinde kalmaya devam edecek.

Büyümede rakiplerinin gerisinde kaldı

Del Taco, ABD genelinde 18 eyalette faaliyet gösterse de restoranlarının büyük bölümü Kaliforniya, Nevada ve Arizona’da yoğunlaşıyor. Zincirin yaklaşık 450 restoranının önemli kısmı bu üç eyalette bulunuyor. Bu durum, markanın diğer bölgelerde yeterince tanınmamasına neden oluyor.

Örneğin Florida’da yeni açılan bir restoranın en yakın diğer Del Taco şubesine ulaşmak için 90 dakika yol gitmek gerekiyor. Bu da marka bilinirliğini ve müşteri erişimini ciddi şekilde sınırlandırıyor.

Pazarlama ve ölçek sorunu büyümeyi zorlaştırıyor

Uzmanlara göre bir zincirin pazardaki şube sayısı, marka bilinirliği ve satış performansı açısından kritik önem taşıyor. Daha fazla şube, markanın daha fazla müşteriyle temas kurmasını sağlıyor ve reklamların etkisini artırıyor.

Del Taco’nun sınırlı sayıda restoranla faaliyet gösterdiği bölgelerde reklam ve pazarlama yatırımlarının etkisi düşük kalıyor. Bu da zincirin ulusal çapta büyümesini zorlaştıran önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

2 doların altında uygun fiyatlı ürünler

Tüm zorluklara rağmen Del Taco, rakiplerinden ayrışmak için yeni bir menü stratejisi uyguluyor. Zincir, bir yandan 2 doların altındaki uygun fiyatlı ürünleri korurken, diğer yandan daha kaliteli ve premium ürünlere odaklanarak farklı müşteri segmentlerine hitap etmeyi amaçlıyor.

Ancak franchise iflasları, sınırlı marka bilinirliği ve yoğun rekabet ortamı, Del Taco’nun ulusal ölçekte büyümesini zorlaştırmaya devam ediyor. Yeni sahiplik yapısı ve stratejik değişikliklerin, zincirin geleceğini nasıl şekillendireceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.