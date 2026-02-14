McDonald’s’ın rakibinden şoke eden karar! 350 restoranını kapatacak

Fast-food sektöründe rekabet sertleşirken, McDonald’s’ın en büyük rakiplerinden Wendy’s önemli bir yeniden yapılanma sürecine girdi. Şirket, ABD genelinde düşük performans gösteren restoranlarını kapatarak operasyonlarını daha kârlı hale getirmeyi hedefliyor. Bu karar, özellikle tavuk odaklı fast-food zincirlerinin hızla büyüdüğü bir dönemde geldi.

Düşük performanslı şubeler kepenk indirecek

Wendy’s, ABD’de faaliyet gösteren toplam 5 bin 831 restoranının yaklaşık 6’sını kapatmayı planladığını açıkladı. Bu da yaklaşık 350 restoranın 2026 yılı boyunca faaliyetine son vereceği anlamına geliyor.

Şirket, “Project Fresh” adı verilen yeniden yapılanma planı kapsamında şimdiye kadar 28 restoranı kapattığını ve kalan düşük performanslı şubelerin de aşamalı olarak kapatılacağını duyurdu.

Büyüme potansiyeli olan lokasyonlara yatırım

Wendy’s CEO’su Ken Cook, bu adımın franchise ortaklarının daha kârlı lokasyonlara odaklanmasını sağlayacağını belirterek, “Sürekli düşük performans gösteren restoranları kapatarak uzun vadeli büyüme potansiyeli olan lokasyonlara yatırım yapıyoruz” dedi.

Satışlar ABD’de sert düştü

Wendy’s, 28 Aralık 2025’te sona eren çeyrekte ABD’de restoran satışlarının yüzde 11,3 düştüğünü açıkladı. Aynı dönemde şirketin küresel satışları da sabit kur bazında yüzde 8,3 geriledi.

Büyüme potansiyeli ülke dışına kaydı

Buna karşılık, uluslararası pazarlarda satışlar yüzde 6,2 artış gösterdi. Bu durum, şirketin büyüme potansiyelinin giderek ABD dışına kaydığını gösteriyor.

Tavuk zincirleri hamburger devlerini geride bırakıyor

Fast-food sektöründe en dikkat çekici değişim ise tavuk odaklı restoranların yükselişi oldu. Raising Cane’s ve Chick-fil-A gibi zincirler, 2026’ya sektörün en hızlı büyüyen segmenti olarak girdi.

Pazar araştırma şirketi Circana’ya göre, Eylül 2025’e kadar geçen bir yıllık dönemde tavuk restoranlarına müşteri trafiği yüzde 3 artarken, fast-food sektörünün genelinde müşteri sayısı yüzde 1 azaldı.

Uzmanlar, tavuk ürünlerinin çeşitliliği ve tüketici deneyimine yapılan yatırımların bu büyümede önemli rol oynadığını belirtiyor.

Wendy’s yeni tavuk ürünlerine yöneliyor

Wendy’s de bu trendi yakalamak için yeni tavuk ürünleri piyasaya sürmeye başladı. Şirket, yeni sos seçenekleriyle birlikte tavuk parçaları (chicken tenders) sunmaya başladı ve yeni tavuk dürüm ürünlerini piyasaya sürmeyi planlıyor.

Bu hamle, tavuk ürünlerine artan talebi değerlendirme ve müşteri kaybını durdurma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.

McDonald’s da menüsünü genişletiyor

Sektördeki değişim sadece Wendy’s’i değil, lider zincir McDonald’s’ı da etkiledi. Şirket, tavuk ürünlerine odaklanan yeni menü seçeneklerini test etmeye başladı.

Sektörde dengeler değişiyor

Fast-food sektöründe hamburger zincirleri uzun yıllardır lider konumdaydı. Ancak tüketici tercihlerinin değişmesi, daha hafif ve protein odaklı seçeneklere yönelim ve tavuk zincirlerinin agresif büyümesi sektörde dengeleri değiştirdi.

Wendy’s’in yüzlerce restoran kapatma kararı, bu dönüşümün en somut göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor. Uzmanlara göre önümüzdeki dönemde fast-food devleri, tavuk ürünlerine daha fazla yatırım yaparak rekabette ayakta kalmaya çalışacak.