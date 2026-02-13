Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu yüzde 20’nin altına düşürmeyi hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen Mersin İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Yılmaz, enflasyonla mücadelenin öncelikli gündem maddesi olduğunu belirterek, 2024 Mayıs ayında yüzde 75,5’e kadar yükselen yıllık enflasyonun 45 puana yakın düşüşle yıl sonunda yüzde 30’un biraz üzerinde tamamlandığını, hedeflerinin ise bu yıl sonunda enflasyonu yüzde 20’nin altına indirmek olduğunu söyledi.

Yılmaz, 2020-2024 döneminde dünya ekonomisinin 100'den 115'e yükselirken, Türkiye ekonomisinin 100'den 130'a büyüdüğüne dikkati çekti. Türkiye'nin en büyük sorununun enflasyon olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunu da önceliklendirmiş durumdayız. Bir programımız var ve bunu kararlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Kolay değil. Bu mücadelede enflasyon biraz yükselince tekrar düşürmek biraz zaman alıyor. 2024 mayıs ayında 75,5'e çıkmıştı enflasyon, en yükseğe çıktı. O tarihten bugüne 45 puanlık bir düşüş sağladık. 45 puana yakın 44,8 tam söylersek.

Yıl sonunu 30'un biraz üzerinde tamamladık. Bizim aslında hesabımız 30'ların altıydı geçen sene sonu. Fakat maalesef geçen sene tarımda hem kuraklık hem don aynı sene ikisini birden yaşadık. Bu nedenle büyümemiz, gıda enflasyonu olumsuz etkilendi. Ama bu sene dışarıda da maşallah Mersin'de de yağmuru görüyorsunuz. İnşallah çok bereketli bir sene olacak. Geçen senenin bazı düşük olduğu için bu sene tarımdaki bu gelişme hem büyümemize hem de enflasyonumuza olumlu yansıyacak. Bunu tabii bu aylarda görmüyoruz.

Bu aylarda olumsuz tesir ediyor. Hava şartları, lojistik maliyetler yükseliyor. 1-2 ayı kaybettik belki ama seneyi kurtardık. Dolayısıyla yaza geldiğimiz zaman gıda başta olmak üzere farklı bir atmosferi hep birlikte göreceğiz. Bu 1-2 ay gıda maalesef mevsimsel koşullardan dolayı yükseliyor ama bu yağışlarla yıllık bazda baktığınızda çok daha olumlu bir yıl yaşayacağız. Tabii ki şu anda düşünemediğimiz bir aksilik, bir gelişme olmaması halinde."

Yılmaz, enflasyonu yıl sonunda yüzde 20'nin altına düşürmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.