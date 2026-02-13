Güvenli limanlarda dengeler değişiyor! Dolar, yen, frank... Hangisi kazandıracak?

Geçtiğimiz yıl yaşanan piyasa dalgalanmalarının ardından yatırımcılar portföylerini çeşitlendirmeye ve güvenli limanlara yönelirken, ABD doları, Japon yen'i ve İsviçre frangı istikrarlı varlıklar olarak öne çıktı.

Ancak son dönemdeki gelişmeler güvenli liman kabul edilen bu para birimlerinde de dalgalanmalara neden oldu. Dolar ve yen', 2025 ve 2026 yıllarında keskin düşüş gösterirken frank güçlendi. Ancak frangın güçlenmesi de düşük enflasyon ve ihracata bağımlı İsviçre için zorlayıcı bir ortam oluşturdu.

Doların düşüşü

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergileri küresel ticareti yen'iden şekillendirirken, dünyanın rezerv para birimi olan dolar da dahil ABD varlıklarının satışı hızlandı. Trump'ın ABD'yi 'sürdürülemez bir borç yörüngesine' soktuğunu düşünülürken, Fed'in bağımsızlığına yönelik endişeler de dolara olan güvenini zedeledi.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısındaki değerini izleyen' endeks, Trump'ın doların "harika iş çıkardığını" söylemesinin ardından 29 Ocak'ta yüzde 1,3 oranında düşüş yaşadı. Bu düşüş, doları neredeyse dört yılın en düşük seviyesine çekti. 2025′te yüzde 9,37 oranında düşüş gösteren endeks 2026′da daha da geriledi.

Doların güvenli liman statüsünün 'bir efsane' olduğunu belirten Deutsche Bank'ın döviz araştırmaları başkanı George Saravelos, doların "riskten kaçınma dönemlerinde yükseldiği" fikrine karşı çıkarak, "Dolar-hisse senedi ilişkisinin basit grafiği bunun doğru olmadığını gösteriyor. Ortalama USD-hisse senedi korelasyonu tarihsel olarak sıfıra daha sıfıra yakın seyrederken, son bir yılda dolar ile S&P arasındaki bağ da zayıflamış durumda" dedi.

Dolar 2002′de zirveye ulaştı

Portföy yöneticisi Cole Smead de doların önümüzdeki dönemde daha da zayıflayacağını belirterek, "Uzun vadede doların düşüşte olduğu bir piyasadayız. Geçmişe dönüp bakarsanız, 1990′ların sonundaki telekom ve teknoloji balonunu görürsünüz. Dolar 2002′de zirveye ulaştı ve altı yıl içinde doların uzun zamandır görmediği düşük seviyeye indiğini gördük" dedi.

ABD dolar endeksi, 2002 ile 2008′deki dip noktası arasında yaklaşık yüzde 41 oranında düşüş gösterdi.

Yen'de dalgalı seyir

Asya'nın güvenli limanı Japon yen'i de 2025'te dalgalanan para birimlerinden biri oldu. 2025'in başındadolara karşı yaklaşık 156 değerinde olan yen, Japonya Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edeceğine dair sinyaller vermesiyle güçlenerek 150 civarında kaldı. Ancak ekim ayında Sanae Takaichi'nin başbakan seçilmesinin ardından zayıflamaya başladı ve 23 Ocak'a kadar yüzde 5,9 değer kaybetti.

Takaichi'nin genişletici maliye politikası duruşu, yen'in değer kaybetmesine ve Japon devlet tahvillerinin uzun vadeli getirilerinin yükselmesine neden oldu.

23 Ocak'ta ise New York Merkez Bankası'nın dolar/yen' paritesine yönelik yaptığı "kur kontrolü" ile yen'iden 152 seviyesine çıkarak keskin şekilde güçlendi. Ancak son dönemde yen' yükseliş ivmesini kaybetse de alt meclis seçimlerinde LDP'nin güçlü zaferi sonrası yen'iden değer kazandı. Analistler, olası Japonya veya ABD müdahalesi nedeniyle kurun 160'ın kalıcı biçimde üzerine çıkmasının zor olduğunu belirtirken, ING 159-160 bandında piyasa ile yetkililer arasında bir gerilim yaşanabileceğini öngörüyor.

Güçlü frank İsviçre'yi zorluyor

Dolar ve yen'in aksine, İsviçre frangı düşük borçluluk ve çeşitlendirilmiş ekonomi ile güvenli liman olarak öne çıkarken değerini dolar ya da yen'den daha iyi korudu.

Geçtiğimiz yıl ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 13 değer kazanan frank, bu kazanımlarını 2026 yılına da taşıyarak dolar karşısında 11 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca euro karşısında da 11 yılın en yüksek seviyesini kaydetti. Ancak 30 Ocak'ta güvenli liman altın ve gümüşteki tarihi satış dalgasından etkilenen İsviçre frangı yüzde 30 değer kaybederken, dolar karşısında da yüzde 1,2 eridi.

İsviçre frangı son dönemde yeniden güçlenirken, bu durum düşük enflasyonla (yüzde 0,1) mücadele eden ve politika faizi yüzde 0 seviyesinde olan İsviçre ekonomisi için risk oluşturuyor. Güçlü frank ihracatı baskılayarak enflasyonu daha da aşağı çekerken, bu da İsviçre Merkez Bankası'nın para politikasını zorlaştırıyor. Banka gerekirse döviz piyasasına müdahale edebileceğini belirtse de, analistler geniş çaplı bir adımı olası görmüyor. UBS yıl sonuna kadar frankın dolar karşısında sınırlı değer kaybı öngörürken, Reuters anketine göre de doların kısa vadede frank karşısında güçlenmesi bekleniyor.