İngiltere, Türkiye’ye günübirlik alışveriş yolculuğu yapan genci konuşuyor

İngiltere’de hızla yükselen gıda fiyatları tüketicileri alternatif çözümler aramaya iterken, ülkede "Kupon Kralı" olarak bilinen Jordon Cox’un Türkiye’de yaptığı alışveriş dikkat çekti. Cox, İngiltere’den Türkiye’ye gidip aynı ürünleri satın almasına rağmen uçuş ve ulaşım masrafları dahil toplamda daha az ödeme yaptı.

Türkiye’ye günübirlik alışveriş yolculuğu

27 yaşındaki İngiliz tüketici Jordon Cox, İngiltere’deki market fiyatlarının ne kadar yükseldiğini test etmek için Antalya’ya aynı gün gidip döndüğü bir seyahat planladı.

Yaklaşık 2 bin mil uçan Cox, Türkiye’de yaptığı market alışverişinin İngiltere’deki yerel zincir marketten daha ucuza geldiğini belirtti.

Cox, uçak bileti, şehir içi ulaşım ve market alışverişi dahil tüm harcamalarının İngiltere’deki aynı alışverişten daha düşük olduğunu söyledi.

Aynı ürünler Türkiye’de çok daha ucuz çıktı

Türkiye’de sadece 6 saat geçiren Cox, İngiltere’de de satılan birçok uluslararası markayı çok daha düşük fiyatlara satın alabildiğini ifade etti.

Diş macunu: Türkiye’de 1.71 sterlin (102 TL), İngiltere'de 5 sterlin (299 TL)

1,4 kg kakaolu kahvaltılık gevrek: Türkiye’de 2.24 sterlin (134 TL), İngiltere'de 13.20 sterlin (788 TL)

Cips: Türkiye’de 84 peni (50 TL), İngiltere'de 2.50 sterlin (149 TL)

Çikolata: Türkiye’de 2.72 sterlin (162 TL), İngiltere'de 3.98 sterlin (238 TL)

Uçak bileti dahil toplam maliyet daha düşük çıktı

Cox’un alışveriş ve seyahat toplam maliyeti şu şekilde gerçekleşti:

Uçak bileti: 33.01 sterlin (1970 TL)

Tramvay ulaşımı: 1.44 sterlin (86 TL)

Market alışverişi: 34.34 sterlin (2050 TL)

Toplam harcama: 68.79 sterlin (4106 TL)

Aynı ürünlerin İngiltere'deki market fiyatını 89.38 sterlin (5335 TL) olarak hesapladı. Cox, yaşadığı deneyimin İngiltere’deki gıda fiyatlarının ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

İngiltere’de gıda ve içecek fiyatları Ocak 2020 ile Temmuz 2025 arasında yüzde 37 arttı. Cox, yurt dışına seyahat eden tüketicilere alışveriş fırsatlarını değerlendirmelerini önerdi.

“Tatil için yurt dışına gidiyorsanız, valizinizi temel ihtiyaç ürünleriyle doldurabilirsiniz. Bu şekilde ciddi tasarruf sağlamak mümkün” dedi.