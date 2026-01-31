İflas başvurusu yapan restoran zinciri borsadan çıkarılıyor

Dünya genelinde 2 bin 200’den fazla restoranı yöneten franchising şirketi FAT Brands, yaptığı iflas başvurusunun ardından Nasdaq tarafından borsadan çıkarılıyor.

Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) sunduğu bildirimde, Nasdaq’ın bu kararı iflas süreci, özkaynakların durumu ve kotasyon şartlarının sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlikler nedeniyle aldığı belirtildi. Karar doğrultusunda FAT Brands hisselerinde işlemler 4 Şubat’tan itibaren askıya alınacak.

Nasdaq, FAT Brands’e resmi kotasyondan çıkarma bildirimini çarşamba günü iletti. Bildirimde, şirketin mali yapısındaki bozulma ve iflas sürecinin, borsada işlem görme koşullarıyla bağdaşmadığı vurgulandı. Nasdaq, şirketin gelecekte de listeleme gerekliliklerini yerine getirip getiremeyeceğine dair ciddi belirsizlikler bulunduğunu ifade etti. FAT Brands ise bu karara itiraz etmeyeceğini açıkladı.

Hisseler pembe tahtaya taşınıyor

Nasdaq’tan çıkarılmanın ardından FAT Brands hisselerinin, OTC Markets Group bünyesindeki Pink Limited Market’te işlem görmesi bekleniyor. “Pembe tahta" olarak bilinen bu piyasada likidite ve şeffaflık, ulusal borsalara kıyasla oldukça sınırlı. Bu durum, şirket hisseleri üzerinde ek fiyat baskısı oluşmasına ya da işlemlerin ciddi biçimde azalmasına yol açabilir.

1 doların altında kaldı

Nasdaq’ın kararı, daha önce yapılan uyarıların ardından geldi. FAT Brands, ay başında yaptığı bir bildirimde birçok kotasyon kuralını ihlal ettiğini kabul etmişti. Buna göre şirket hisseleri en az 30 iş günü boyunca 1 doların altında kaldı. Ayrıca A sınıfı hisselerin piyasa değeri 35 milyon doların, B sınıfı hisselerin piyasa değeri ise 1 milyon doların altına düştü.

1,3 milyar doları aşan borç

FAT Brands, agresif satın alma stratejisi sonucu oluşan 1,3 milyar doları aşan borcunu yeniden yapılandırmak amacıyla iflas korumasına başvurdu. Şirket, 2017’de halka açılmasından bu yana Johnny Rockets, Great American Cookies, Round Table Pizza, Twin Peaks ve Fazoli’s gibi markaların da yer aldığı 18 markalık bir portföy oluşturdu.

Satın almaların büyük bölümü nakit akışlarını teminat göstererek borçlanma yöntemiyle finanse edildi. Artan cezalar, enflasyon, hukuki giderler ve sektörel baskılar şirketin nakit akışını zayıflattı ve borç yükünü taşınamaz hale getirdi.