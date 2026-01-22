109 yıllık fast food devi satılıyor! Haber sonrası hisseleri tavan yaptı

ABD merkezli paketlenmiş et ürünleri şirketi Smithfield Foods, 109 yıllık geçmişe sahip sosisli sandviçiyle dünya çapında tanınan Nathan’s Famous’i 450 milyon dolara bünyesine katmak için anlaşmaya vardığını açıkladı.

Şirket, satın alma kapsamında Nathan’s Famous hisseleri için hisse başına 102 dolar ödeyecek. Satın alma haberi sonrası Nathan’s Famous hisseleri yaklaşık yüzde 9 yükseldi.

Hong Kong borsasında işlem gören WH Group’un çoğunluk hissesine sahip olduğu Smithfield Foods hisseleri de yaklaşık yüzde 2 artış gösterdi.

Smithfield Foods, Nathan’s Famous ürünlerini ABD ve Kanada’da üretme ve satma konusunda zaten özel lisansa sahipti. Ayrıca marka ürünleri, Meksika’daki Sam’s Club mağazalarında da Smithfield aracılığıyla satılıyordu. Yeni satın almayla birlikte Smithfield, hem üretim hem de marka sahipliğini tek çatı altında toplamış olacak.

Smithfield CEO’su Shane Smith, bu hamlenin paketlenmiş et ürünleri portföyünde stratejik bir adım olduğunu belirterek, Nathan’s Famous’i satın almanın şirketin en güçlü markaları bünyesinde toplama hedefini güçlendirdiğini vurguladı.

1916’dan bugüne Amerikan efsanesi

Nathan’s Famous, 1916 yılında göçmen girişimci Nathan Handwerker tarafından kuruldu. Başlangıçta küçük bir sosisli standı olarak yola çıkan marka, Handwerker’ın oğlu Murray döneminde ülke geneline yayıldı.

19 ülkede faaliyet gösteren marka bugün yalnızca ürünleriyle değil, her yıl 4 Temmuz’da Coney Island’da düzenlenen ünlü sosisli yeme yarışmasıyla da tanınıyor. Yarışmayı kazananlara, en çok sosisliyi yedikleri için sembolik bir ödül olan hardal kemeri veriliyor. Geçen yıl erkekler kategorisinin şampiyonu Joey Chestnut, 10 dakikada 70,5 sosisli yiyerek birinci ilan edilmişti.