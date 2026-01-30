Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde

Işıkhan, parti binasında düzenlenen AK Parti Ordu İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milletle bağlarını daha da kuvvetlendirecek istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini söyledi.

TÜİK'in 2025 Aralık ayı iş gücü istatistiklerini dün açıklandığına işaret eden Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu:

"Buradan gururla bu verileri sizlerle paylaşmak isterim. TÜİK verilerine göre, işsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi. İşsizlik oranı 2025 Aralık ayında bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 7,7 seviyesine geriledi. Böylelikle işsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesine geriledi hem de 32 aydır tek haneli seyrini de sürdürmektedir. Açıklanan bu veriler bize şunu gösteriyor, dezenflasyon politikalarını kararlılıkla uygularken, istihdam politikalarımızdan taviz vermedik ve bunları asla ihmal etmedik. Bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Tam tersine saygıdeğer Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde istihdamı gittikçe büyüten, işsizliği kalıcı biçimde azaltan dengeli politikalar yürüttüğümüzü de göstermektedir."