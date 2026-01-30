Küresel altın trafiği hızlandı: İsviçre’den Türkiye’ye 9,3 ton gönderildi

İsviçre’nin altın ihracatı Aralık ayında aylık bazda yüzde 27 artış gösterdi. Artan küresel talep ve güvenli liman arayışı, sevkiyat rakamlarına da yansıdı. Türkiye’ye yapılan altın ihracatı 9,3 ton seviyesine yükselirken, İngiltere’ye sevkiyatlar son yılların en yüksek düzeyine çıktı.

İsviçre gümrük verilerine göre, ülkenin toplam altın ihracatı Aralık ayında 138 ton 977 kilogram olarak kaydedildi. Kasım ayında 109 ton 516 kilogram, 2024 Aralık ayında ise 128 ton 424 kilogram seviyesindeydi.

İngiltere'den de talep geldi

İsviçre’den İngiltere’ye yapılan altın teslimatları dikkat çeken artış gösterdi. Kasım ayında 45 ton olan sevkiyatlar, Aralık ayında 101 tona yükselerek Ağustos 2019’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Türkiye'den 9,3 tonluk altın ithalatı

Türkiye’ye yapılan altın ihracatı da artış kaydetti. Kasım ayında 7,74 ton olan sevkiyatlar, Aralık ayında 9 ton 327 kilograma yükseldi.

Altın fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesi, Asya pazarında talebi baskıladı. Bu kapsamda Aralık ayında Çin’e hiç altın sevkiyatı yapılmadı. Kasım ayında Çin’e 12,01 ton, 2024 Aralık ayında ise 4 ton altın ihraç edilmişti. Diğer büyük tüketici ülkelerden Hindistan’a yapılan sevkiyatlar ise 1.902 kilogram ile genel olarak yatay seyretti.

Ülke bazında ihracat verileri incelendiğinde, Almanya’ya 2,48 ton, Fransa’ya 10,89 ton ve ABD’ye 5,82 ton altın gönderildi. ABD’ye Kasım ayında yapılan sevkiyatın yalnızca 168 kilogram seviyesinde olduğu görüldü.

Öte yandan, spot altın fiyatları ons başına 5.594,82 dolar ile rekor seviyeyi test etti. Güvenli liman talebinin etkisiyle altın fiyatları Ocak ayında yüzde 24 yükselirken, 2025 yılı genelinde ise yüzde 64’lük artış kaydetti.