Altın ve gümüş bir anda neden düşüşe geçti? Uzmanlar açıkladı

Altın ve gümüş fiyatları, bir gün önce ulaşılan tarihi zirvelerin ardından yeni güne sert bir geri çekilmeyle başladı. Yılın ilk aylarından bu yana süren güçlü yükseliş sonrası yatırımcıların kâr realizasyonuna yönelmesi, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı yarattı.

Düşüşe rağmen yeni yıldaki yükselişi korudu

Spot altın, yüzde 4’ü aşan düşüşle ons başına 5.112,86 dolara kadar geriledi. Sabah saatlerinde ise kayıp yüzde 3,2 seviyesinde olurken fiyat 5.224,19 dolar düzeyinde dengelendi.

Son düşüşe rağmen altın, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 21’lik yükselişini koruyor.

Altında yükselişin ardından neden düşüş yaşandı?

Piyasa analistleri, teknik göstergelerin 5.595 dolardan başlayan düzeltme hareketinin 4.963 dolar seviyesine kadar sürebileceğine dikkat çekiyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5.265 doların önemli bir direnç noktası olduğu, bu seviyenin aşılması durumunda 5.336-5.451 dolar bandının hedeflenebileceği ifade ediliyor.

"5.500 dolara kadar hiç düzeltme olmadan geldi"

Yardeni Research Başkanı Ed Yardeni, “5.000 dolara doğru bir düzeltme ve bu seviyede bir miktar konsolidasyon, boğa piyasasında normal bir görünüm olur. Asıl sürpriz, 3.000 dolardan 5.500 dolara neredeyse hiç düzeltme olmadan gelmesiydi” değerlendirmesinde bulundu.

KCM Baş Ticaret Analisti Tim Waterer ise düşüşte, daha az güvercin bir Fed başkanı olasılığı, doların toparlanması ve aşırı alım seviyelerinin etkili olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine geçecek ismi bugün açıklayacağını duyurması da piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.

StoneX Kıdemli Analisti Matt Simpson, Kevin Warsh’ın Fed başkanlığına getirileceğine dair söylentilerin Asya seansında altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Gümüş de geriledi

Gümüş fiyatları da sert düşüşten payını aldı. Ons gümüş yüzde 5’in üzerinde değer kaybederek 111,24 dolara geriledi. Buna karşın gümüş, yıl başından bu yana yüzde 56’lık yükselişini sürdürüyor.

Öte yandan ons altındaki hızlı tırmanış iç piyasaya da yansımış, Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 8 bin 30 liraya kadar çıkarak rekor seviyeleri görmüştü.