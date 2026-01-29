Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre TCMB'nin toplam rezervlerinde yeni rekor seviye kaydedildi.

23 Ocak haftasında TCMB'nin toplam rezervleri bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar yükselişle 215,6 milyar dolara yükseldi. Önceki hafta rezervler 205,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri de bir önceki haftaya göre yüzde 2,7 artarak 78,5 milyar dolara yükseldi. Önceki hafta brüt döviz rezervleri 76,4 milyar dolar seviyesindeydi.

Aynı dönemde altın rezervleri ise yüzde 6,9 artarak 121 milyar dolardan 129,4 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise aynı hafta itibarıyla 91 milyar dolardan 97,4 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezervler ise 78,8 milyar dolardan 85,5 milyar dolara yükseldi.