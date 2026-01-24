53 yıllık fast food zinciri 106 şubesini kapatıyor

Japonya’da hamburger denince akla gelen eski markalardan biri olan Lotteria, ülkedeki tüm kalan restoranlarını 31 Mart itibarıyla kapatma kararı aldı. 1972’de kurulan ve yıllar içinde özellikle “Japon damak tadına uygun” menüleriyle kendine özgü bir yer edinen zincir, uzun süredir süregelen küçülme sürecinin sonunda tamamen sahneden çekiliyor.

Karides burger ile meşhur oldu

Lotteria’nın ilk şubesi 1972’de atıştırmalık üreticisi Lotte tarafından açıldı. Başlangıçta insanların Lotte dondurmalarını deneyebilmesi için planlanan konsept, adını da “Lotte” ile “cafeteria” kelimelerinin birleşiminden aldı. Zamanla zincir, karides burger gibi o dönem için sıra dışı ve yenilikçi ürünlerle Japonya’da farklılaştı.

Zincirin Japonya’daki en parlak dönemi 2009’da yaşandı ve ülke genelinde 524 şubeye ulaşıldı. Ancak bu sayı sonraki yıllarda düzenli şekilde geriledi.

524 şubeden 106’ya düşüş

Bugün Japonya’da yalnızca 106 Lotteria restoranı faaliyet gösteriyor. Bu gerileme sadece kapanmalardan kaynaklanmadı; 2023’ten itibaren birçok Lotteria şubesi “Zetteria” adıyla yeniden markalandırıldı. Böylece zincirin bir kısmı fiilen dönüşüm sürecine girmiş oldu.

Zetteria'nın Lotteria’dan farkı ne?

Zetteria, hem Lotteria’ya benzeyen hem de ondan ayrışan bir yapı olarak görülüyor. Çünkü Lotte Holdings’in zincirdeki kontrol hissesi, Sukiya gibi farklı restoran markalarını bünyesinde bulunduran Zensho adlı holding tarafından satın alındı. Zetteria menüsünde Lotteria’daki bazı ürün isimleri korunurken, sunum ve ürün detaylarında değişiklikler olabiliyor.

Son gelişmeyle birlikte Zensho’nun, kalan tüm Lotteria şubelerini de bu mali yıl bitmeden Zetteria’ya dönüştürerek Lotteria markasını Japonya’dan tamamen kaldıracağı belirtiliyor. Bu adımın, iki markanın aynı anda var olmasının yarattığı kafa karışıklığını da sona erdireceği yorumlanıyor.