BDDK’den kredi kartlarında yapılandırma ve limit sıkılaştırması

BDDK’nin 29 Ocak 2026 tarihli ve 11366 sayılı kararıyla, son ödeme tarihinde dönem borcu kısmen veya tamamen ödenmemiş bireysel kredi kartlarının, kart hamillerinin talep etmesi halinde yeniden yapılandırılmasına imkan tanındı. Buna göre, karar tarihi itibarıyla borcu bulunan bireysel kredi kartları, kart hamillerinin karar tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurması durumunda, yapılandırma tarihindeki borç bakiyeleri üzerinden en fazla 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. Yeniden yapılandırma kapsamında aylık taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

Yapılandırılan kredi kartı borcunun yüzde 50’si ödeninceye kadar bankalar tarafından kart limitleri artırılamayacak. Yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması halinde ise limiti aşan kısım limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

BDDK’nin aynı tarihli ve 11367 sayılı ikinci kararıyla ise kredi kartı limitlerine yönelik yeni düzenlemeler getirildi. Buna göre, yeni kredi kartı çıkarılması ve mevcut kredi kartı limitlerinin artırılmasında, kart hamillerinin yalnızca aylık veya yıllık ortalama gelirleri dikkate alınacak. Gelir teyidi, kart çıkaran kuruluşlarca ispata elverişli belgeler üzerinden yapılacak.

Bir gerçek kişiye tüm kart çıkaran kuruluşlar tarafından tahsis edilecek toplam kredi kartı azami limiti, belgelenmiş gelir esas alınarak belirlenecek. Bu limit aşılmamak kaydıyla, kart hamillerinin ekonomik ve sosyal durumu, risklilik düzeyi ve skorlama sonuçları gibi kriterler de değerlendirmeye alınabilecek.

Mevcut kredi kartı limitlerine ilişkin olarak, kart hamillerinin Ocak 2025 ile karar tarihinden önceki son hesap kesim tarihleri arasındaki dönem dikkate alınarak limit azaltımına gidilecek. Buna göre, karar tarihi itibarıyla toplam kredi kartı limiti 400 bin liranın üzerinde olup 750 bin lirayı aşmayan kart hamillerinin limitleri yüzde 50, 750 bin liranın üzerinde olanların limitleri ise yüzde 80 oranında düşürülecek.

Limit azaltım işlemleri en geç 15 Şubat 2026 tarihine kadar tamamlanacak. Limit düşürülmesi sonrasında toplam kredi kartı limiti 400 bin lira ve altına inen kart hamillerinin, bu tarihten sonra yapacakları 400 bin liraya kadar olan limit artış taleplerinde gelir esaslı sınırlamalar uygulanmayacak.

Kurul ayrıca, kredi kartı limiti tahsis edilirken dikkate alınan gelir bilgisinin, tahsisin yapıldığı gün bankalarca Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezine raporlanmasına karar verdi. Tüm kredi kartı limitlerinin yeni düzenlemelerle uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışmaların bankalar tarafından yürütülmesi ve sürecin 1 Ocak 2027 tarihine kadar tamamlanması kararlaştırıldı.