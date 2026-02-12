Suudi fast food devinden 6,35 milyon dolarlık satın alma

Suudi Arabistan merkezli fast food şirketi Ghida Alsultan, büyüme stratejisi kapsamında önemli bir satın almaya imza attı. Şirket, yükselen burger markalarından Simple Burger’ı 6,35 milyon dolar karşılığında bünyesine kattığını duyurdu.

Üç taksitte ödeyecek

Taraflar arasında yapılan anlaşmaya göre satın alma bedeli üç ayrı taksit halinde ödenecek. Bu modelin, şirketin nakit akışını koruyarak genişleme planlarını sürdürmesine imkân tanıyacağı belirtiliyor.

Bu hamle, Ghida Alsultan’ın fast food sektöründeki büyümesini hızlandırma stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

60’tan fazla restoranı bulunuyor

Ghida Alsultan, Sultan Delight Burger, Foil Burger ve TNDR gibi markaların ana şirketi konumunda bulunuyor.

Şirketin portföyünde halihazırda 60’tan fazla restoran yer alıyor ve Suudi Arabistan’daki hızlı servis restoran pazarında güçlü bir konuma sahip.