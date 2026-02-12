TCMB yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Yılın ilk enflasyon raporu açıklanıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan basın toplantısı düzenliyor.

Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yukarı yönlü güncellenerek yüzde 15-21 seviyesine çıkarıldığını, ara hedeflerin ise korunduğunu açıkladı.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın sunumunda öne çıkanlar şöyle:

* Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşmesine kritik önem atfettik.

* Enflasyon rakamlarının arka planında, kira gibi bazı hizmet kalemlerinde uzun süredir direnç gösteren ataletin bu dönemde kırılma işaretleri vermesini kıymetli buluyoruz. Nitekim bu gelişme, dezenflasyon sürecinin bundan sonraki seyrinde anahtar unsurlardan biri olacak.

* Geride bıraktığımız 2025 yılında da sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ettik.

"Dış ticaret belirsizlikleri etkisini koruyor"

* Küresel büyüme öngörüleri ise toparlandı. Jeopolitik riskler küresel belirsizlikleri yukarı yönlü etkiliyor.

* Enerji dışı emtia fiyatları, son dönemde gözlenen oynaklığa rağmen artış eğilimini korudu. Gelişmiş ülke para politikalarını geniş etkileri nedeniyle yakinen takip ediyoruz.

* Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi beklenirken, indirimin zamanlaması ve büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

* Sıkı para politikamızın hedeflenen bir sonucu olarak, talep kompozisyonunda dengeli seyir devam ediyor.

"Sanayi ve hizmet üretim endeksleri yatay seyrediyor"

* Manşet işsizlik oranının dördüncü çeyrekte gerilediğini görüyoruz.

* Altın hariç perakende satışlar son çeyrekte bir miktar hızlansa da eğilimin altında. Kart harcamaları da son çeyrekte bir miktar arttı. Göstergeler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna işaret ediyor. 2026'da da dezenflasyonist görünümün korunacağını düşünüyoruz.

* Çıktı açığı göstergelerinin ortalaması, önceki Rapor dönemine kıyasla bir miktar yukarı kaymakla birlikte, son çeyrekte halen negatif düzeye işaret ediyor.

"Dezenflasyon süreci devam ediyor"

* Gıda enflasyonu özellikle son 6 aylık dönemde oldukça oynak bir seyir izledi. Kasım ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklarla sert bir düşüş gösteren sebze fiyatları, ocak ayında olumsuza dönen hava koşulları sonucunda belirgin biçimde yükseldi.

* Ocak döneminde özellikle sebze fiyatlarındaki gelişmeler öne çıktı. Bu etkilerin Şubat'a kayması da öngörülüyor.

* Medyan enflasyonun ılımlı seyrini sürdüğünü görüyoruz. Trend enflasyonunda da yukarı yönlü hareket görülüyor. Bu gelişmeler sıkı duruşumuzu korumamız gerektiğini gösteriyor.

Hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde ne etkili oldu?

* 2025 yılında hizmet enflasyonunun yüksek seyrinde kira ve eğitim hizmetleri etkili oldu. Kira ve eğitim dışı kalemlerde tüketici enflasyonuna yakınsamış bir seyir var.

* Kira enflasyonundaki yavaşlamanın sürmesi bekleniyor. Kira tarafında ana eğilim aşağı yönlü. Kira enflasyonu 2026 sonunda yüzde 30-36 seviyesinde olabilir.

* Eğitimde fiyat ayarlamalarına dair düzenlemelerde, geçmiş 24 ayın enflasyonu yerine 12 ayın etkisini yansıtacak şekilde değişikliğe gidilmesini önemli buluyoruz. Son düzenlemeler eğitim sektöründeki dezenflasyonu destekleyecektir.

"Enflasyon beklentilerinde iyileşme eğilimi sürüyor"

* Dezenflasyon sürecinin hedeflerle uyumlu şekilde devamını sağlamak için, sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Sıkı parasal duruş makroihtiyati tedbirler ve likidite yönetimiyle destekleniyor.

* İyileşen enflasyon görünümü ve artan yatırımcı ilgisiyle tahvil faizleri aşağı geldi.

* Rezervlerdeki olumlu seyir de devam ediyor. Piyasalardaki risk ve oynaklık göstergelerindeki iyileşme de devam etti.

* 2025 yıl sonunda enflasyon, ara hedefimiz olan yüzde 24'ün 6,9 puan üzerinde gerçekleşti. Bunda beş madde etkili oldu. 2026 ham petrol varsayımı 60,9 dolar oldu, önceki 62,4 dolardı.

Enflasyon tahmini yükseldi

* 2026 gıda fiyatları tahmini yüzde 18'den yüzde 19'a çıktı.

* 2026 enflasyon tahmini yüzde 15-21 aralığında oldu. Önceki yüzde 13-19 aralığıydı. Ara hedef ise 2026 için yüzde 16 olarak korundu.

* 2027 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 6-12 seviyesinde oldu. 2027 ara hedefi yüzde 9'da korundu.

* 2028 ara hedefi yüzde 8.

Ayrıntılar geliyor...