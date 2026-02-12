TCMB Başkanı Karahan: Hizmet enflasyonunda düşüş öne çıkacak

TCMB Başkanı Karahan, enflasyon görünümünün mart ve nisan verileriyle daha netleşeceğini ifade ederken, para politikasında adımların veri odaklı ve temkinli şekilde atılacağını vurguladı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunu tamamlamasının ardından katılımcıların sorularını ynıtladı.

Karahan, tahmin bandındaki yaklaşık 1 puanlık artışın TÜFE hesaplamasında EUROSTAT uyumu kapsamında yapılan teknik güncellemeden kaynaklandığını belirtti. Bunun dışında enerji fiyatlarındaki artışın TL cinsi ithalat fiyatları üzerinden etkili olduğunu, gıda fiyatlarındaki gelişmeler ve dış talepteki toparlanmanın da revizyonda rol oynadığını ifade etti.

“Hizmet enflasyonunda düşüş öne çıkacak”

Bu yıl enflasyon görünümünde en belirgin unsurun hizmet enflasyonundaki gerileme olacağını vurgulayan Karahan, özellikle kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilimin güçlendiğini söyledi. Karahan, kira enflasyonunun yıl sonunda yüzde 30 civarına gerilemesini beklediklerini kaydetti.

Gıda fiyatlarının dönemsel olarak etkili olabildiğini belirten Karahan, ramazan ayının etkisiyle şubat ve martta gıda kaynaklı artış görülebileceğini, ancak iklim koşullarının dezenflasyon sürecine katkı sunacağını öngördüklerini dile getirdi.

“Mart ve nisan verileri belirleyici olacak”

Karahan, mart ayından itibaren enflasyonda ana eğilimin kasım ayı seviyelerine yaklaşmasını beklediklerini belirterek, enflasyon görünümünün netleşmesi için mart ve nisan ayı verilerinin görülmesi gerektiğini söyledi.

Mart ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin soruya yanıt veren Karahan, gıda kaynaklı artışın ocak ve şubat aylarıyla sınırlı kalacağını değerlendirdiklerini ancak bu gelişmenin enflasyon beklentileri üzerinden ikincil etkiler yaratabildiğini ifade etti.

Politika faizine ilişkin adımların enflasyon görünümüyle uyumlu ve toplantı bazlı alındığını vurgulayan Karahan, son toplantıda veriye bağlı olarak adım büyüklüğünü küçülttüklerini belirtti. “Veri odaklı ilerleyeceğiz. Adım büyüklüğünün kısa vadede artırılması için gereken eşik bir miktar yüksek” diyen Karahan, para politikasında temkinli ve ölçülü yaklaşımın süreceğini kaydetti.