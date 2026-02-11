124 yıllık giyim markası kapanıyor! "Yarı fiyatına" satışı başladı

İngiltere'nin köklü erkek giyim mağazalarından Chas H Baker, 124 yıllık ticaret hayatını sonlandırma kararı aldı. Salisbury şehir merkezinde 1902’den beri faaliyet gösteren aile işletmesi, ekonomik baskılar ve zayıf geçen Noel sezonunun ardından kapanacağını duyurdu.

Üç kuşak boyunca faaliyet gösterdi

Chas H Baker’ın hikâyesi, Charles Henry Baker’ın Berkshire’daki erkek giyim departman yöneticiliği görevinden ayrılarak 1902’de Salisbury’de kendi mağazasını satın almasıyla başladı.

Charles, işletmeyi yalnızca bir asistanla açtı. Yıllar içinde büyüyen mağaza, Baker ailesinin yönetiminde üç kuşak boyunca faaliyet gösterdi.

1959 yılında üçüncü kuşaktan Robert Baker’ın şirkete katılmasıyla işletme genişledi. Komşu Crib and Craft mağazasının satın alınması da bu dönemde gerçekleşti.

Artan maliyetler ve düşen müşteri sayısı

Mağaza yönetimi, son dönemde artan maliyetler ve müşteri sayısındaki istikrarlı düşüşün karar üzerinde etkili olduğunu açıkladı.

Özellikle son Noel döneminin “iyi geçmemesi”, kapanma kararını hızlandırdı. Duyuru hem sosyal medya üzerinden hem de vitrine asılan ilanlarla yapıldı.

Sadık müşteriler için bu karar büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

Yüzde 50’ye varan indirim

Kapanış kararıyla birlikte mağaza, “her şey satılmalı” mesajıyla büyük bir tasfiye kampanyası başlattı.

Tüm ürünlerde yüzde 50’ye varan indirim uygulanıyor. Mağaza, Barbour ve Ted Baker gibi premium erkek giyim markalarını stoklarında bulundurmasıyla biliniyordu.

Bina ailede kalacak

Her ne kadar mağaza kapanacak olsa da Milford Street’teki tarihi bina Baker ailesinin mülkiyetinde kalmaya devam edecek.

124 yıllık ticaret geçmişine sahip Chas H Baker’ın kapanışı, İngiltere’de köklü aile işletmelerinin karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukların son örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.