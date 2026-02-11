Borç yükünden kurtulamayan 80 yıllık lunapark iflas etti!

Disney ve Universal gibi dev tema parkları, belirsiz ekonomik koşullara rağmen yüksek ziyaretçi sayılarıyla yoluna devam ederken; dünyanın farklı bölgelerindeki birçok küçük eğlence parkı ve lunapark, yükselen işletme giderleri nedeniyle faaliyetlerini durdurmak zorunda kalıyor.

1.2 milyar dolar zarar

2025 yılı sonunda 1,2 milyar doları aşan zarar açıklayan Six Flags, Kuzey Amerika genelinde yetersiz performans gösteren daha fazla eğlence ve su parkını kapatma niyetini duyurmuştu.

Başta ABD olmak üzere Kanada ve Meksika'da faaliyet gösteren, şube sayısına göre dünyanın en büyük, ziyaretçi sayısına göre ise beşinci en büyük eğlence parkı şirketinin Maryland eyaletindeki bir parkı, Kasım 2025’te faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Yeni yılın hemen başında ise ABD’nin Pensilvanya eyaletinde, Dutch Wonderland Parkı’nı ziyaret eden turistlere hizmet veren Cartoon Network Hotel, Covid-19 pandemisine dayanan mali sorunlar nedeniyle kapılarını kapattı.

Tasfiye sürecine girdi

İngiltere’nin Somerset sahil kasabasında 1946’dan bu yana faaliyet gösteren Brean Theme Park, mali sorunları nedeniyle tasfiye memurlarının atanmasının ardından tamamen kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı.

80 yıllık park, ilk olarak Bristol Kanalı kıyılarını ziyaret edenler için bir kamp alanı olarak kurulmuş, 1970’li yıllarda eğlence aletlerinin eklenmesiyle tam teşekküllü bir tema parkına dönüştürülmüştü.

Yaz sezonu öncesi kapanma kararı geldi

Girişin ücretsiz olduğu, ziyaretçilerin yalnızca binmek istedikleri oyuncaklar için kredi satın aldığı park; 40’tan fazla eğlence ünitesine sahipti. Mart ayında yaz sezonu için açılmaya hazırlanan işletme, 4 Şubat’ta “tasfiye kararı alındığını” kamuoyuna duyurdu.

Kalıcı olarak kapanacak

Daha önce halka açık bir şirket olan Brean Theme Park, Ocak ayı sonunda ticari faaliyetlerini durdurdu. Son dakika bir kurtarma girişimi gerçekleşmezse, park önümüzdeki haftalarda kalıcı olarak kapanacak.

Duyuruda, şirket için "Gönüllü tasfiye sürecine girilmesine karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Yerel kaynaklara göre, Covid-19 pandemisi sırasında ziyaretçi sayılarında yaşanan sert düşüş, parkın bu dönemde oluşan borç yükünden kurtulmasını imkânsız hale getirdi.

Bölge ekonomisi için büyük kayıp

Kapanma kararı; Somerset halkının yanı sıra Gloucester ve Bristol gibi yakın şehirlerden gelen tatilciler için de önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.

Brean Theme Park’ın, Brean Unity Holidays, Brean Splash, Brean Play ve Brean Gym gibi tesislerin de arkasındaki şirket olan Unity Holidays’ten arazi kiraladığı bildirildi.

Yakındaki parklar etkilenmedi

Unity Holidays tarafından yapılan açıklamada, Brean Theme Park’ın kapanmasının grubun diğer işletmelerini etkilemeyeceği vurgulandı.

"Brean Theme Park, Unity Holidays’ten arazi kiralıyor olsa da sahibi olduğumuz bir işletme değildir" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tema parkı kendi başına ayrı bir işletmedir. Biz faaliyetlerimizi normal şekilde sürdürüyoruz. Brean Play, Brean Splash ve Brean Gym, 2026 sezonu için planlandığı gibi yeniden açılacak. Unity Beach Resort’a yaptığımız sürekli yatırımlar kapsamında bu tesislerde birçok yenilik ve iyileştirme hayata geçirilecek."