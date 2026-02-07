71 yıldır silah satan firma iflas bayrağını çekti

Silah ve outdoor sporları sektöründe binlerce perakendeciye tedarik sağlayan büyük bir oyuncu daha piyasadan çekiliyor. Kuzey Carolina merkezli Big Rock Sports, ABD İflas Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyla iflas sürecine girdi. Bu adım, şirketin faaliyetlerini tamamen durduracağı ve varlıklarının satılarak alacaklılara dağıtılacağı anlamına geliyor.

100 milyon doları aşan borç

Mahkeme belgelerine göre Big Rock Sports, 10-50 milyon dolar arasında varlığa karşılık 100,9 milyon doları aşan borç bildirdi. Başvuruda iflasın kesin nedeni ayrıntılandırılmasa da, şirketin mülk sahipleri, tedarikçiler ve iş ortaklarından gelen çok sayıda dava nedeniyle finansal olarak bunaldığı biniliyor. Yaklaşık 83 milyon dolarlık teminatsız alacağın ödenmeden kalması bekleniyor.

20 bin perakendeciye ürün sağlıyordu

İnternet sitesi şu anda erişilemez olsa da Big Rock Sports; balıkçılık, atıcılık, kamp, taksidermi ve denizcilik ürünleri alanlarında 20 binden fazla perakendeciye hizmet veriyordu. Şirketin faaliyetleri ABD, Kanada, Karayipler ve sekiz farklı ülkeye yayılıydı. Yaklaşık 1200 tedarikçi ile çalışan şirket, Kuzey Carolina, Minnesota ve Nevada’daki depolarında toplam 850 bin metrekare dağıtım alanı işletiyordu.

Şirket, kendisini Kuzey Amerika’nın en büyük outdoor ürünleri dağıtıcılarından biri olarak tanımlıyor ve perakendecilere rekabet avantajı sağlayan özel araçlar sunduğunu vurguluyordu. Ancak peş peşe açılan davalar ve artan borçlar, bu geniş ölçekli yapının sürdürülemez hale gelmesine yol açtı.

1955 yılında kuruldu

Big Rock Sports’un kökleri 1955’te Oregon’un Portland kentinde kurulan All-Sports Supply’a dayanıyor. Şirket, spor malzemelerinin daha kişisel olduğu bir dönemde perakendecilerle yakın ilişkiler kurmasıyla tanınıyordu. Öte yandan, ABD’deki iflas başvurusundan önce şirketin Kanada’daki iştiraki tasfiye edilmişti.