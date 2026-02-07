Restoranlar boş kaldı, fast-food şubeleri doldu taştı

2025 yılı, yeme-içme sektöründe tüketici davranışlarının belirgin biçimde değiştiği bir dönem oldu. Verilere göre İngiltere'de klasik restoranlar ve publar ciddi bir ziyaretçi kaybı yaşarken, fast-food segmenti görece daha dirençli bir performans sergiledi. Ancak bu dayanıklılık, artan talep yerine yaygınlaşan mağaza ağıyla sağlandı.

Sektörün gerçek talep gücünü tam yansıtmıyor

Tüketici davranışları ve perakende analiz şirketi Meaningful Vision verilerine göre, 2025 boyunca restoran ve pub ziyaretleri yıllık bazda yüzde 6,8 geriledi. Aynı dönemde fast-food noktalarına yapılan ziyaretler yüzde 0,9 artış gösterdi.

Ancak bu artış, sektörün gerçek talep gücünü tam olarak yansıtmıyor. Fast-food şube sayısı yaklaşık yüzde 2 artarken, yeni açılışların etkisi çıkarıldığında, aynı şube ziyaretlerinde yüzde 1’lik düşüş yaşandığı görülüyor.

En çok şubeyi Greggs açtı

Yeni mağaza açılışlarında en dikkat çekici performans fırın ve pastane segmentinden geldi. Greggs, 2025’te İngiltere'de en fazla yeni fast-food noktası açan marka oldu. Oransal büyümede ise Popeyes öne çıktı; zincir, ülke genelindeki hızlı yayılımını sürdürerek en hızlı büyüyen fast-food markası konumuna geldi.

Etnik fast-food konseptleri geriledi

Tavuk zincirleri, yüzde 5,9’luk yıllık artışla en güçlü segment oldu. Kahve zincirleri yüzde 3,6, pastane ve sandviç konseptleri ise yüzde 2,6 büyüme kaydetti. Buna karşılık, burger zincirlerine olan ziyaretler yüzde 2,9 azalırken, etnik fast-food konseptleri yüzde 1,6 geriledi. Artan fiyat hassasiyeti ve yoğun rekabet, bu düşüşte belirleyici oldu.

Sığır eti fiyatlarında yükseliş etkili oldu

İngiltere resmî istatistik kurumu ONS'un verilerine göre, Aralık 2024-Aralık 2025 arasında gıda ve içecek fiyatları yıllık bazda yüzde 4,5 arttı. Özellikle sığır eti maliyetlerindeki yükseliş, burger zincirlerinde menü fiyatlarının yaklaşık yüzde 10 artmasına yol açtı.