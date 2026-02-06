Külliye'de Türkiye-AB zirvesi: Gümrük birliği ve vize serbestisi görüşüldü
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ve beraberindeki heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi ve tam üyelik sürecinde somut ilerleme ihtiyacı ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ve heyetini ağırlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Gümrük Birliği güncellenmesi ve vize serbestisi
Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik niteliğini, güvenilir ve adil bir genişleme politikasının önemini ve ilişkilerde somut ilerleme ihtiyacını ele aldıklarını bildiren Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:
"AB’ye tam üyelik süreci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi ve yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması konularında atılacak somut adımlar; dar başlıklara sıkıştırılamayacak kadar önemli olan Türkiye-AB ilişkileri açısından hayati öneme sahiptir. Karşılıklı çıkar ve ortak sorumluluk anlayışıyla, eşitlik, liyakat ve kapsayıcılık temelinde ilerleyen güçlü bir Türkiye-AB perspektifinin mümkün olduğuna inanıyoruz."
