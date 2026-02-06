Külliye'de Türkiye-AB zirvesi: Gümrük birliği ve vize serbestisi görüşüldü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Komiseri Marta Kos ve heyetini ağırlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Gümrük Birliği güncellenmesi ve vize serbestisi

Görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik niteliğini, güvenilir ve adil bir genişleme politikasının önemini ve ilişkilerde somut ilerleme ihtiyacını ele aldıklarını bildiren Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"AB’ye tam üyelik süreci, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, vize serbestisi ve yüksek düzeyli diyalog mekanizmalarının yeniden canlandırılması konularında atılacak somut adımlar; dar başlıklara sıkıştırılamayacak kadar önemli olan Türkiye-AB ilişkileri açısından hayati öneme sahiptir. Karşılıklı çıkar ve ortak sorumluluk anlayışıyla, eşitlik, liyakat ve kapsayıcılık temelinde ilerleyen güçlü bir Türkiye-AB perspektifinin mümkün olduğuna inanıyoruz."

