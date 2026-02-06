Resmi Gazete'de yayımlandı: Alışverişte bir dönem resmen sona erdi

Bireysel alışverişlerde uzun süredir geçerli olan 30 euroya kadar gümrük muafiyeti uygulaması sona erdi. Düzenlemeye ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlük sürecine girdi.

Yayımlanan tebliğle birlikte Gümrük Genel Tebliği’nde değişikliğe gidildi. Buna göre, belirlenen şartları taşıyan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi ya da Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası bulunan firmaların, eşyalar için yaygın basitleştirilmiş usul talebinde bulunmaları halinde başvurularının kabul edileceği hüküm altına alındı.

30 gün sonra uygulanacak

Düzenlemenin, yayım tarihinden itibaren 30 gün sonra uygulanmaya başlanacağı belirtilirken, söz konusu uygulamanın Ticaret Bakanlığı tarafından yürütüleceği ifade edildi.