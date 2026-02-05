Pizza devi küçülmeye devam ediyor! 250 restoran kapanacak

Dünyanın en popüler pizza zincirlerinden Pizza Hut, ABD’deki restoran ağını küçültmeye devam ediyor. Şirketin çatı kuruluşu Yum! Brands, Hut Forward adı verilen yeniden yapılanma planı kapsamında 2026’nın ilk yarısında yaklaşık 250 düşük performanslı restoranın kapatılacağını duyurdu. Bu karar, 2025 mali yılında kapatılan 375 ABD restoranının ardından geldi.

Franchise sözleşmeleri modernize edilecek

Yum! Brands, kapanmaların markayı uzun vadede güçlendirmeyi amaçlayan stratejik bir adım olduğunu vurguluyor. Şirket, Pizza Hut için pazarlama desteğine yönelik tek seferlik katkılar sağlarken, belirli teknoloji altyapılarını ve franchise sözleşmelerini de modernize etmeyi hedefliyor.

Yum! Brands CEO’su Chris Turner, Pizza Hut için olası stratejik seçeneklerin değerlendirildiğini ve bu sürecin 2026 sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Satışlar yüzde 5 geriledi

Pizza Hut’ın ABD pazarındaki performansı son yıllarda zayıfladı. Zincirin ABD’deki aynı şube satışları 2025 mali yılında yüzde 5, 2024’te ise yüzde 3 oranında geriledi. Bu düşüş, markanın tüketiciler nezdinde yeniden ivme kazanmakta zorlandığını ortaya koyuyor. Buna rağmen Pizza Hut, restoran sayısı bakımından hâlâ ABD’nin en büyük ikinci pizza zinciri konumunda bulunuyor; listenin zirvesinde ise Domino’s yer alıyor.

Son çeyrekte yüzde 1 artış

ABD dışındaki pazarlarda Pizza Hut daha istikrarlı bir görünüm sergiliyor. Zincir, 2025’te İngiltere'de 68 restoran kapatsa da uluslararası segmentte aynı mağaza satışları hem yıl genelinde hem de son çeyrekte yüzde 1 artış kaydetti. Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika bölgeleri özellikle öne çıkan pazarlar oldu.

19 bin 974 restorana sahipti

Pizza Hut, 2025’te ABD dışındaki pazarlarda 1060 restoran kapatırken, aynı dönemde 1059 yeni restoran açtı. Böylece uluslararası restoran sayısı 13 bin 667 seviyesinde kaldı. Küresel ölçekte bakıldığında zincir, 2024 sonunda toplam 19 bin 974 restorana sahipti. Çin’de yüzde 2, Asya genelinde yüzde 3, Orta Doğu ve Afrika’da yüzde 8, Kanada ve Hindistan’da ise yüzde 2’lik satış artışları kaydedildi.