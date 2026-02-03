Fast food devinden iddialı büyüme planı! Hedef 4 bin restoran...

Dünyanın en büyük hızlı servis restoran zincirlerinden Burger King, Çin’i uzun vadeli büyüme stratejisinin merkezine yerleştiriyor. Hâlihazırda ülkede yaklaşık 1250 restorana sahip olan marka, önümüzdeki 10 yıl içinde bu sayıyı üç katından fazla artırmayı planlıyor. Bu hedef, ana şirket Restaurant Brands International (RBI) ile Çin merkezli yatırım şirketi CPE arasında kurulan ortak girişimin tamamlanmasıyla yeniden teyit edildi.

350 milyon dolarlık birincil sermaye yatırımı

Kasım ayında duyurulan ve şimdi resmen tamamlanan ortak girişim kapsamında CPE, Burger King China operasyonlarına 350 milyon dolarlık birincil sermaye yatırımı yapacak. Bu kaynak; restoran açılışları, pazarlama faaliyetleri, menü inovasyonu ve operasyonel altyapının güçlendirilmesi için kullanılacak. Ortaklık sayesinde Burger King’in, CPE’nin yerel pazar bilgisi ve deneyiminden yararlanarak Çin’de daha hızlı ve etkili büyümesi amaçlanıyor.

CPE'nin payı yüzde 83

Yeni yapıda CPE, Burger King China’nın yaklaşık yüzde 83’lük hissesine sahip olurken, RBI yüzde 17’lik azınlık payını elinde tutacak. RBI ayrıca yönetim kurulunda bir koltukla temsil edilecek. Bu model, RBI’nin daha sade ve yüksek oranda franchise’a dayalı bir iş yapısına dönme stratejisiyle de uyumlu görülüyor.

20 yıllık özel geliştirme hakkı

Anlaşma kapsamında Burger King China’nın tamamına sahip bir iştirak, Çin’de Burger King markasını geliştirmek için 20 yıllık münhasır ana geliştirme hakkı elde etti. RBI, Çin operasyonlarından uluslararası segmenti üzerinden royalty geliri elde etmeye devam edecek ve bu oran zamanla markanın tarihsel tam royalty seviyesine çıkarılacak.