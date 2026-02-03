Son dakika: TCMB'de yeni atamalar! Fatma Özkul kimdir? Gazi İshak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcıları kim?

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararına göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına yeni isimler atandı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri uyarınca, Para Politikası Kurulu Üyesi Fatma Özkul ile Gazi İshak Kara, TCMB Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Prof. Dr. Fatma Özkul kimdir?

Prof. Dr. Fatma Özkul, 1978 yılında Elazığ’da doğdu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü bitiren Özkul, yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında tamamladı. Özkul, 2012 yılında Muhasebe Bilim Dalında doçent, 2018 yılında profesör unvanını aldı.

2007-2021 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Özkul, akademisyenliğinin yanı sıra; meslek yüksekokulu müdür yardımcılığı, sosyal bilimler enstitüsü müdür yardımcılığı ve lisansüstü eğitim enstitüsü müdürlüğü görevlerini yaptı.

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olan Özkul’un, muhasebe ve denetim alanlarında çok sayıda akademik yayını bulunuyor.

Özkul ayrıca, "İşletmelerde Hile Riski Yönetimi", "Perakende İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları" kitaplarının yanı sıra, 2023 yılında "yılın en iyi finans ve ekonomi kitabı ödülü"ne layık görülen "Kripto Varlıklar Muhasebesi" kitabını yazdı.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuş olan Özkul, halen Ziraat Finans ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi görevini de sürdürüyor.

Gazi İshak Kara kimdir?

Gazi İshak Kara kariyeri boyunca ağırlıklı olarak finansal piyasalar, bankacılık sistemi ve finansal istikrar alanlarında görev yaptı. Piyasa operasyonları, likidite yönetimi ve finansal sistemin izlenmesine yönelik çalışmalarıyla bilinen Kara, Merkez Bankası'nın uygulama tarafındaki deneyimiyle tanınıyor.