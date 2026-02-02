200 mağazasında 5 bin 500 kişinin çalıştığı hazır giyim devi 11 şubesini kapatma kararı aldı

İngiltere’de ana cadde mağazacılığı, artan maliyetler ve online alışverişe yönelimin hızlanmasıyla zor bir dönemden geçiyor. Bu tablonun son örneği, ülkenin en bilinen moda markalarından River Island oldu. Şirket, ülke genelinde 11 mağazayı kapatma kararı alarak yeniden yapılandırma sürecini hızlandırdı.

200 mağazası var, 5 bin 500 kişi çalışıyor

River Island’ın bu hafta sonu kapatacağı 11 mağaza, daha önce duyurulan 33 mağazalık kapanış planının bir parçası. Halihazırda İngiltere ve İrlanda’da 200’ün üzerinde mağazası bulunan şirket, yaklaşık 5 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor. Kapanışların, şirketin mali yapısını korumaya ve daha büyük bir krizden kaçınmaya yönelik olduğu belirtiliyor.

İflas koruma sürecini önleme adımı

Şirket, geçen yıl ağustos ayında bazı mağazaların kapatılmasını içeren yeniden yapılandırma planını kamuoyuna açıklamıştı. Atılan adımın temel amacı, River Island’ın iflas koruma sürecine sürüklenmesini önlemek olarak gösteriliyor. Kapanışlara ek olarak, şirketin 71 mağazada daha daha düşük kira ödeyeceği ifade ediliyor.

CEO: Alışkanlıklar dijital kanallara kaydı

River Island CEO’su Ben Lewis, yaptığı açıklamada markanın İngiliz ana caddelerinde onlarca yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı. Ancak Lewis, alışveriş alışkanlıklarının hızla dijital kanallara kaymasının, mevcut mağaza portföyünü müşterilerin ihtiyaçlarıyla uyumsuz hale getirdiğini belirtti.

River Island’ın attığı adım, perakende sektöründeki genel sıkıntıların bir yansıması... Artan işletme maliyetleri ve zayıf tüketici talebi, birçok zinciri benzer kararlar almaya zorluyor. 2026 yılında Primark ve Poundland gibi büyük markalar da mağaza kapatmak zorunda kaldı. Son haftalarda Claire’s, Russell & Bromley ve The Original Factory Shop da ana caddelerin son kayıpları arasında yer aldı.