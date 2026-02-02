Gümüş düştü mü, neden düşüyor? Gümüş daha düşecek mi, yükselir mi?

Altın, gümüş büyük düşüşler yaşıyor. Bugün gümüşte kayıplar yüzde 10'u geçti. Vatandaşlar düşüşlerin nereye kadar süreceğini merak ederken alım yapacaklar ise seviyeleri öğrenmeye çalışıyor. Yoğun şekilde gelen soru ise "Gümüş düştü mü, neden düşüyor" oluyor.

Gümüş düştü mü, neden düşüyor?

Analistler, riskten kaçınmanın arttığını, bunun da likiditeyi sınırlayarak dalgalanmayı daha da sert hale getirdiğini belirtiyor. Uzmanlara göre bu oynaklık kısa vadede sona erecek gibi görünmüyor.

Rekordan hızlı satışa

Haftanın ilk günlerinde jeopolitik gerilimler, dolar endeksindeki zayıflama ve Fed’in faiz indirimine yaklaşabileceği beklentisi değerli metalleri yukarı taşıdı. Güvenli liman talebinin artmasıyla altın ve gümüş peş peşe rekor seviyeleri test etti.

Ancak tablo haftanın ikinci yarısında tersine döndü. Fed’de şahin duruşuyla bilinen Kevin Warsh’ın yönetimde daha etkili olabileceği beklentisi doların güçlenmesine yol açtı. Doların toparlanmasıyla birlikte değerli metallerde kar satışları hızlandı ve son iki işlem gününde sert geri çekilmeler yaşandı.

Temkinli seyir deam edebilir

Ons altın hafta içinde 5 bin 598 dolarla tarihi zirvesini yeniledi ancak haftayı 4 bin 841 dolardan tamamladı. Gümüş ise 121 dolarla gördüğü zirvenin ardından güçlü bir satış baskısıyla karşılaştı.

Analistler, doların güçlenmesi ve yüksek fiyat seviyelerinin kar satışlarını tetiklediğine dikkat çekiyor. Özellikle gümüşteki düşüşün bu nedenle daha sert yaşandığı ifade ediliyor. Buna rağmen gümüş, ocak ayını yaklaşık yüzde 17 yükselişle kapatarak uzun vadeli yükseliş trendini korudu.

Genel görünüm, piyasalarda temkinli seyrin devam ettiği ve sert fiyat hareketlerinin bir süre daha gündemde kalabileceği yönünde.