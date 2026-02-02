UBS'ten sert oynaklık uyarısı: Gümüşte yarım asırdır görülmeyen dalgalanma

İsviçreli bankacılık devi UBS, cuma günü gümüş fiyatlarının yüzde 26 gerilediğine ve gün içinde de yüzde 38'e varan sert dalgalanmalar yaşandığına dikkat çekerek, piyasada yarım asırdır görülmeyen değişimlere işaret etti.

Analistler gümüşte yaşanan günlük fiyat değişimlerinin neredeyse yarım asırdır görülmediği ifade ederken satış dalgasından önceki günlerde de piyasanın aşırı fiyat dalgalanmaları gösterdiğini belirtti.

Oynaklık yüzde 115'e ulaştı

Oynaklığın keskin yükselişi nedeniyle CME Group'un gümüş vadeli işlemleri için teminat gereksinimlerini artırdığı hatırlatılırken, UBS satış öncesi üç aylık oynaklığın yüzde 55 seviyesindeyken şimdi bir ayda yüzde 115 ve üç ayda yüzde 78'e fırladığına dikkat çekti. Bankaya göre gümüş fiyatları, düzeltme öncesinde yıllık bazda yüzde 250 artmıştı.

Cazip hale gelmesi için daha düşük fiyatlar gerekebilir

Gümüş fiyatı, UBS'in uzun vadeli 85 dolar/ons tahminine yakın seviyelerde işlem görse de banka, son dönemde yüzde 60-120 aralığına çıkan oynaklık nedeniyle gri metalin cazip hale gelmesi için daha düşük fiyatların gerekebileceği uyarısında bulundu.

UBS, uzun vadeli pozisyon almak için de henüz erken olduğu görüşünde. Yüksek opsiyon oynaklığının aşağı yönlü risklerin satışıyla getiri fırsatı sunabileceğini belirten banka, bunun çok yüksek risk toleransı gerektirdiğini de vurguladı.