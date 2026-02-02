TEPAV açıkladı: Gıda enflasyonu ocakta fırladı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) verilerine göre, Ocak 2026’da aylık gıda enflasyonu yüzde 5,17 ile son iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

TEPAV, Ocak 2026 dönemine ilişkin TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini açıkladı.

Buna göre, 1–25 Ocak 2026 döneminde derlenen fiyatlar doğrultusunda aylık gıda enflasyonu yüzde 5,17 olarak hesaplandı. Bu oran, gıda fiyatlarında son iki yılın en sert aylık artışına işaret etti.

Ocak ayı itibarıyla diğer kurumların açıkladığı aylık gıda enflasyonu oranları TEGE’nin altında kaldı. Aynı dönemde TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 3,58, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) ise yüzde 4,27 olarak ölçüldü.

Sebzede sert artış, portakalda düşüş

Ocak ayında taze meyve ve sebze grubunda fiyatı en hızlı düşen ürünler portakal, havuç ve kuru soğan olurken; kabak, taze fasulye ve patlıcan fiyatlarında dikkat çekici artışlar yaşandı.

Taze meyve ve sebze dışındaki ürün gruplarında ise dondurma, tavuk eti ve kabartma maddeleri fiyat artışlarıyla öne çıktı. Buna karşılık mayonez, lokum ve hazır kahve fiyatlarında düşüş gözlendi.

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 30,5

Ocak 2026 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu TEGE’ye göre yüzde 30,5 olarak hesaplandı. Aynı dönemde yıllık gıda enflasyonu TÜRK-İŞ mutfak enflasyonuna göre yüzde 41,1, İTO İTÜFE’ye göre ise yüzde 36,8 seviyesinde gerçekleşti.

KKTC’de gıda enflasyonu yeniden yükseldi

KKTC-TEGE kapsamında 1–25 Ocak 2026 dönemine ilişkin verilerle aylık gıda enflasyonu yüzde 6,19 olarak hesaplandı. Dört aydır düşüş eğiliminde olan aylık gıda enflasyonu, ocak ayında yeniden artış gösterdi.