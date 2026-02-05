Bakan Işıkhan duyurdu: SGK prim borçlarına yeni ödeme kolaylığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK prim borçlarının ödenmesine yönelik yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiğini açıkladı. Düzenleme ile tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat şartı kaldırılırken, borçlular için ödeme sürecinin daha esnek hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca tecil edilen borçların geri ödeme planında değişikliğe gidilerek ilk taksit dahil tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesine imkân tanındı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarının ödenmesine yönelik yeni bir düzenlemenin yürürlüğe alındığını açıkladı.
Yapılan değişiklikle, borçların yapılandırılması sürecinde işveren ve sigortalılara ödeme kolaylığı sağlanması hedefleniyor.
Yeni düzenleme kapsamında, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat zorunluluğu kaldırıldı. Böylece borçlarını yapılandırmak isteyenlerin peşin ödeme yükümlülüğü ortadan kaldırılarak ödeme sürecinin daha esnek hale getirilmesi amaçlandı.
Borçların geri ödeme planında değişiklik
Düzenleme ile birlikte tecil edilen borçların geri ödeme planında da değişikliğe gidildi. Buna göre, ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesinin önü açıldı.
Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemenin prim borçlarının ödenmesini kolaylaştıracağını belirterek, uygulamanın borçlular açısından finansal planlamayı daha öngörülebilir hale getirmesinin beklendiğini ifade etti.
📣Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 5, 2026
✅Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık.
✅Düzenleme… pic.twitter.com/PQdqkD3spQ