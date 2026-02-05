Bakan Işıkhan duyurdu: SGK prim borçlarına yeni ödeme kolaylığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarının ödenmesine yönelik yeni bir düzenlemenin yürürlüğe alındığını açıkladı.

Yapılan değişiklikle, borçların yapılandırılması sürecinde işveren ve sigortalılara ödeme kolaylığı sağlanması hedefleniyor.

Yeni düzenleme kapsamında, tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat zorunluluğu kaldırıldı. Böylece borçlarını yapılandırmak isteyenlerin peşin ödeme yükümlülüğü ortadan kaldırılarak ödeme sürecinin daha esnek hale getirilmesi amaçlandı.

Borçların geri ödeme planında değişiklik

Düzenleme ile birlikte tecil edilen borçların geri ödeme planında da değişikliğe gidildi. Buna göre, ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesinin önü açıldı.

Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemenin prim borçlarının ödenmesini kolaylaştıracağını belirterek, uygulamanın borçlular açısından finansal planlamayı daha öngörülebilir hale getirmesinin beklendiğini ifade etti.