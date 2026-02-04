Novo Nordisk hisselerinde sert düşüş: 2026 beklentileri hayal kırıklığı yarattı

Zayıflama ilacı Wegovy ile son yılların en hızlı büyüyen ilaç şirketlerinden biri olan Novo Nordisk, 2026 yılına ilişkin beklentilerini erken açıklayınca hisseleri sert düşüş yaşadı.

Novo Nordisk hisseleri Kopenhag borsasında yüzde 17 gerilerken ABD'de işlem gören depozito hisselerindeki kayıpların ardından gelen bu düşüşle birlikte şirket, yıl başından bu yana elde ettiği tüm kazançları sildi.

Wegovy fiyatları baskı yaratıyor

Şirket, 2026 yılında satış ve faaliyet kârında yüzde 5 ile yüzde 13 arasında düşüş beklediğini açıklarken rakamlar, analistlerin öngördüğünden daha zayıf bulundu.

CEO Mike Doustdar, düşüşte en önemli etkenin ABD pazarında Wegovy fiyatlarının ciddi şekilde gerilemesi olduğunu belirtirken ABD'de artan rekabet, daha ucuz muadil ürünler ve Eli Lilly baskısı, Novo'nun fiyatlama gücünü sınırladı. Ancak Doustdar, henüz fiyatlarda dip seviyeyi görmediklerine işaret ederek, "İnsanlar fiyatların tekrar yükselmeden önce düşmesini beklemeli" dedi.

Analistler temkinli

Barclays analistleri ise açıklanan beklentilerin yatırımcı güvenini tekiklediğine dikkat çekerek benzer ifadelerin geçen yıl da sonuç vermediğini hatırlattı. Novo, 2025 beklentilerini düşürdüğünde de hisseler bir günde yüzde 23 değer kaybetmişti. Şirketin buradan sonra hızlı bir sıçrama mı yoksa zamana yayılan yavaş bir toparlanma yaşayayıp yaşamaycağı ise merak konusu.

Hap formu güçlü başladı ama yetmedi

Novo Nordisk'in yıl başında ABD'de piyasaya sürdüğü Wegovy'nin hap formu iyimserlik yaratmış, lansmandan sadece dört hafta sonra 170 bin hastanın ürünü kullanmaya başladığı açıklanmıştı. Ancak bu güçlü başlangıç, mevcut ürünlerdeki fiyat baskısını telafi etmeye yetmedi.

Zor bir yıl, büyük değişimler

Öte yandan hisselerin yüzde 50 değer kaybettiği 2025 yılı Novo Nordisk için tarihi bir yıl olurken, şirketin başına da ilk kez Danimarka dışından bir CEO atandı. Şirket ayrıca ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle Medicare ve Medicaid kapsamındaki bazı ilaçların fiyatlarının düşürülmesine yönelik dikkat çekici bir anlaşmaya da imza attı.

ABD operasyonlarının başındaki kilit isimlerden David Moore'un görevden ayrılması ve bazı pazarlarda patent sürelerinin sona yaklaşması da riskler arasında yer alıyor. Buna rağmen CEO Doustdar, şirketin krizde olduğu yönündeki yorumları net bir dille reddetti.

"2025 zorlu geçti, bu doğru. Ancak bu süreç bizi daha dirençli hale getirdi" diyen Doustdar, uzun vadede büyüme potansiyelinin devam ettiğini vurguladı.