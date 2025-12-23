FDA'dan Novo Nordisk hisselerini uçuran onay! Zayıflama hapı geliyor

Çok satan zayıflama iğnesi Wegovy'nin üreticisi Novo Nordisk, iğnenin hap versiyonu için ABD Gıda ve İlaç Dairesi'den (FDA) onay almayı başardı. Dünya genelinde bir ilk olan bu onayın ardından ilaç devinin hisseleri yüzde 7’nin üzerinde yükseldi. Bu onayla birlikte Danimarkalı ilaç devi, ABD’li rakibi Eli Lilly’ye karşı da önemli bir avantaj sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başlangıç ​​dozu 1,5 miligram olarak ilaç ocay ayından itibaren eczanelerde 149 dolardan satışa sunulacak.

Eli Lilly’nin de FDA onayına başvurduktan sonra yakında kendi hapını piyasaya sürmesi bekleniyor.

2025'in yaralarını saracak onay

Söz konusu onay, Novo Nordisk için yönetim kurulu sorunları, tedarik zinciri aksamaları, Pfizer ile yaşanan ihale süreci ve ABD stratejisine yönelik eleştirilerle geçen çalkantılı bir yılın ardından geldi.

Novo Nordisk'in, uzun süredir üzerinde çalıştığı Alzheimer ilacı başarısız olmuş ve 24 Kasım'da şirketin hisseleri yüzde 10 değer kaybetmişti. Şirket giderek büyüyen obezite ilaçları pazarında yerini sağlamlaştırmak için satın almaya çalıştığı ABD'li Metsera'yı Pfizer'e kaptırmış, ayrıca Eli Lilly'in geliştirdiği tip 2 diyabet ilacı da Novo Nordisk’in aynı hastalık için ürettiği ilaçtan daha etkili çıkmıştı.