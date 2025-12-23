Asgari ücret belli oldu mu? Yeni asgari ücret kaç lira olacak? Zam oranı açıklandı mı?

Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği 2026 yılı asgari ücret sürecinde, rakamı belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün üçüncü kez toplanıyor. Toplantı, saat 18.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda yapılacak.

Son toplantı perşembe günü gerçekleşmişti

Geçen hafta perşembe günü yine Bakanlık ev sahipliğinde gerçekleştirilen ikinci toplantı tamamlanmış, görüşmelere hükümet yetkilileri ile işveren temsilcileri katılmıştı.

İşçi temsilcileri katılmamıştı

İlk toplantıda olduğu gibi ikinci toplantıya da işçi kesimi katılım sağlamadı. Buna karşın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikinci toplantı öncesinde hem Türk-İş hem de Hak-İş Genel Merkezlerini ziyaret ederek işçi tarafının görüşlerini almış ve bu değerlendirmeleri komisyona aktarmıştı.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Üçüncü toplantıda rakamların netleşmesi ve kararın yıl sonundan önce açıklanması bekleniyor. Kamuoyunun beklentisi, enflasyonla mücadeleyi zedelemeden çalışanların alım gücünü koruyan ve 2026 boyunca sürdürülebilir bir artış oranı üzerinde uzlaşılması yönünde.