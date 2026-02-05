Volvo'da kâr çöktü, hisseler çakıldı: Şirket tarihindeki en kötü işlem günü

ABD'nin gümrük vergileri, olumsuz kur etkileri ve zayıf talebi gerekçe gösteren Volvo Cars, dördüncü çeyrek faaliyet gelirini 1,8 milyar İsveç kronu (200,46 milyon dolar) olarak açıklarken, bunun bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68 daha düşük olduğunu bildirdi.

Rekabet ortamı çetin

Volvo Cars CEO'su Hakan Samuelsson ise özellikle Çin'de çok zorlu bir rekabet içinde olduklarını belirterek "Avrupa'daki tüm meslektaşlarımız aynı sorunla karşı karşıya" dedi.

ABD ve Çin'de elektrikli araç teşviklerinin sona ermesinin de koşulları zorlaştırdığını ifade eden Samuelsson "Ancak şirket içinde maliyetlerimizi düşürme ve pozitif nakit akışı sağlama konusunda çok iyi işler başardık, bu nedenle yıl boyunca elde ettiğimiz en önemli olumlu sonuçlar olarak bunları vurgulamak isterim" ifadelerini kullandı.

Şirket tarihindeki en kötü işlem günü

Volvo Cars hisseleri yüzde 24,8 düşüşle işlem görürken, tek bir günde yüzde 11,2'nin üzerindeki kayıp şirket tarihindeki en kötü işlem gününe işaret ediyor.

UBS analistleri ise Volvo Cars'ın beklentileri karşılayamaması nedeniyle 2026 yılı EBIT tahminlerinde yüzde 10-15 düşüş öngörürken, 2025'in son çeyreğinde marjın sıfıra yaklaşmasının bu riski artırdığına dikkat çekiyor.

ABD ve AB, geçen yıl temmuz ayında imzaladıkları çerçeve ticaret anlaşmasıyla AB mallarına uygulanan genel gümrük vergisini yüzde 15'e çekti. Bu oran, Trump yönetiminin yüzde 30'luk tehdidine kıyasla makul görünürken, otomotiv sektöründeki vergi yükü de yüzde 27,5'ten yarıya indirildi. Ancak anlaşmayı temkinli biçimde karşılayan sektör temsilcileri, yeni tarifelerin yaratacağı maliyet baskısına dair endişelerini koruyor.

Volvo için 2027'de zorlu geçecek

Volvo Cars ise uzun zamandır ABD gümrük vergilerine en çok maruz kalan Avrupalı ​​otomobil üreticilerinden biri olarak kabul ediliyor. Volvo, yeni elektrikli orta boy SUV modeli EX60′ın teslimatlarının 2026 yılının ikinci yarısında artacağını belirtse de analsitler önümüzdeki yılın da zorlu olabileceği, fiyat baskısının devam edeceği, gümrük vergilerinin etkileri, belirsizlik ve tüketici güvenindeki düşüşle sektördeki baskının artacağı konusunda uyarıyor.