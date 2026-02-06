400 şubeye sahip 78 yıllık marka satıldı

ABD merkezli Bob Evans Restaurants, özel sermaye fonu 4x4 Capital tarafından satın alındı. 2017’den bu yana zincirin sahibi olan Golden Gate Capital’den gerçekleşen satın almanın finansal detayları açıklanmadı. Yaklaşık 400 şubeye sahip olan Bob Evans, bu işlemle birlikte yeni bir büyüme sürecine girmeyi amaçlıyor.

4x4 ile birlikte yeni bir sayfa

4x4 Capital, Bob Evans’ta mevcut yönetimin görevine devam edeceğini duyurdu. Şirketin CEO’su Mickey Mills, yaptığı açıklamada operasyonlara, müşteri deneyimine ve markanın geleceğine yatırım yapılacağını belirtti. Mills, Golden Gate Capital ile verimli bir dönem geçirdiklerini vurgulayarak, 4x4 ile birlikte yeni bir sayfa açtıklarını ifade etti.

Sosis & yumurta tabakları, pankek, meatloaf, hindi tabakları, yeşil fasulye, lahana salatası, çikolatalı tatlılar ve ev yapımı tarzı pastalarıyla tanınan Bob Evans uygun fiyatlı, aile dostu porsiyonlarıyla müşteri çekiyor.

Restoran başına ortalama gelir 1,8 milyon dolar

Sektör verilerine göre Bob Evans, 2017-2024 döneminde dalgalı bir performans sergiledi. Technomic verileri, zincirin 2021-2023 yılları arasında üç yıl üst üste sistem genelinde satış artışı yakaladığını gösteriyor. Buna karşın şirket aynı dönemde yaklaşık 75 restoranını kapatarak şube sayısını 505’ten 430’a düşürdü. 2024 yılında Bob Evans’ın toplam satışları 761,2 milyon dolar olurken, restoran başına ortalama gelir yaklaşık 1,8 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

1948 yılında kuruldu, sosisle büyüdü

Bob Evans, 1948 yılında Ohio’da kuruldu ve adını kurucusu Bob Evans’tan aldı. Marka, başlangıçta Evans’ın sosis üretim işinden destek alarak büyüdü ve zamanla Bob Evans Farms’a dönüştü. 2017’de Golden Gate Capital, restoran zincirini 565 milyon dolara satın alırken, paketli gıda faaliyetleri aynı yıl Post Holdings’e devredildi. Uzun vadede bakıldığında, Bob Evans 2005’teki 590 şube ve 1 milyar dolarlık satış seviyesinden daha küçük bir ölçeğe gerilemiş durumda.

Aile restoranlarında rekabet kızışıyor

4x4 Capital, Bob Evans ile birlikte ABD’de aile restoranları segmentinin yedinci büyük markasını portföyüne katmış oldu. Bu segment, genellikle kahvaltı ve öğle yemeğine odaklanan, casual dining’e kıyasla daha uygun fiyatlı restoranlardan oluşuyor. Ancak sektör ikiye bölünmüş durumda. Geleneksel oyuncular zorlanırken, daha premium konseptler büyüyor. Örneğin, rakip zincir Denny’s geçen ay 620 milyon dolara satıldı.