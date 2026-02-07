Taşımacılık sektöründe kriz derinleşiyor! 29 yıllık nakliye şirketi iflasın eşiğinde

ABD'de kamyon taşımacılığı sektörü son yılların en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Navlun fiyatlarının enflasyonun gerisinde kalması, yakıt ve işçilik maliyetlerindeki sert artışla birleşince birçok taşıyıcıyı sürdürülemez bir noktaya taşıdı. Bu tabloya son eklenen örnek ise 29 yıllık geçmişe sahip Robert Bearden Trucking oldu.

Navlun fiyatları enflasyona yenik düştü

Sektör verilerine göre spot navlun fiyatları, Mart 2020’den bu yana tüketici enflasyonuna ayak uyduramadı.

ABD’de kamyon taşımacılığı sektörünü temsil eden en büyük ve en etkili sektör kuruluşu American Trucking Association ve sektör analizlerine göre, fiyatlar enflasyonla paralel artsaydı mil başına 3,50 dolar seviyelerinde olması gerekiyordu. Mevcut durumda bu fark yaklaşık yüzde 27’ye ulaşıyor. Bu durum özellikle küçük ve orta ölçekli taşımacıların kâr marjlarını eritiyor.

Artan maliyetler taşıyıcıları zorluyor

Yakıt, bakım, sigorta, lastik, sürücü ücretleri ve mevzuata uyum maliyetleri son beş yılda ciddi şekilde yükseldi. Ancak gelirler aynı hızda artmadığı için birçok şirket başa baş noktasında ya da zararına çalışmak zorunda kaldı. Uzmanlar, bu nedenle sektörde hem iflas koruma hem de tasfiye başvurularının arttığını belirtiyor.

Sektöre bir kamyonla girmişti

1997’de tek bir kamyonla kurulan Robert Bearden Trucking, zirve döneminde 250’den fazla çekici ve 850 römorka ulaşmıştı. Ancak şirket yıllar içinde küçüldü. Şubat ayı itibarıyla 143 çekici ve 128 sürücüye sahip olan firma, Ocak 2026’da iflas koruma başvurusunda bulundu. Başvurunun ardından sürücülerden araçlarını Alabama ve Georgia’daki terminallere teslim etmeleri istendi.

Kârları 1 dolardan birkaç sente geriledi

ABD’de taşınan yük miktarı 2024’te 11,27 milyar tona gerileyerek önceki yıla kıyasla düşüş gösterdi. Sektör gelirleri ise 1 trilyon doların üzerinden 906 milyar dolara indi.

Uzmanlar bu durumu klasik bir ekonomik resesyondan ziyade taşımacılığa özgü bir “navlun resesyonu” olarak tanımlıyor. Bu süreçte spot piyasaya bağımlı sürücülerin mil başına kârı 2021’de yaklaşık 1 dolardan 2023’te sadece birkaç sente kadar geriledi.