63 yıllık ambalaj devi iflas korumasına başvurdu, hisselerin bir kısmı çalışanlara ait

63 yıldır faaliyet gösteren ambalaj üreticisi Lithotype Company Inc., finansal zorluklar nedeniyle ABD’de iflas koruma sürecine girdi. Şirket, 6 Şubat 2026 tarihinde Kuzey Illinois İflas Mahkemesi’ne başvuruda bulunarak faaliyetlerini yeniden yapılandırma yoluna gitti.

Illinois merkezli şirket, mahkemeye sunduğu belgelerde varlıklarının 1-10 milyon dolar, borçlarının ise 10-50 milyon dolar arasında olduğunu bildirdi. İflas koruma başvurusu, şirketin faaliyetlerini tamamen sonlandırmak yerine borçlarını yeniden yapılandırarak işine devam etmesini amaçlıyor.

Yüksek kaliteli esnek ambalaj çözümleri

1963 yılında kurulan Lithotype, gıda, içecek, kozmetik ve endüstriyel ürünler için yüksek kaliteli esnek ambalaj çözümleri üretiyor. Şirket; baskılı rulolar, stand-up poşetler ve yüksek bariyerli ambalajlar gibi ürünleriyle özellikle gıda sektöründe bilinen bir tedarikçi konumunda bulunuyor. Lithotype, litoğrafik ve fleksografik baskı tekniklerini kullanarak katma değerli ambalaj üretimi gerçekleştiriyor.

ESOP modeliyle faaliyet gösteriyor

Lithotype, şirket hisselerinin bir bölümünün çalışanlara ait olmasını sağlayan ESOP modeliyle faaliyet gösteren firmalar arasında yer alıyor. Ayrıca gıda ambalaj güvenliği açısından uluslararası kabul gören kalite sertifikalarına sahipti. Ancak artan hammadde maliyetleri, üretim giderleri ve genel ekonomik koşulların, şirketin nakit akışı üzerinde baskı yarattığı değerlendiriliyor.