14 Şubat'ın simgesiydi! Lüks çikolata devi iflasın eşiğinde...

1983 yılında kurulan ve yıllar boyunca İngiltere'de lüks çikolata denince akla gelen isimlerden biri olan Rococo Chocolates, ciddi bir finansal darboğaza girdi. Londra merkezli şirket, 44 yıllık geçmişinin ardından yöneticiler atanması için resmi başvuruda bulundu. Bu gelişme, premium gıda markalarının karşı karşıya olduğu zorlu ekonomik koşulları bir kez daha gözler önüne serdi.

Hızla yükselen kakao fiyatları markayı zorladı

Rococo, özellikle el yapımı çikolata barları, trüfleri ve özel günlere yönelik hediye koleksiyonlarıyla biliniyor. Ancak son dönemde hızla yükselen kakao ve diğer hammadde fiyatları, kira artışları ve enerji maliyetleri şirketin finansal dengesini bozdu. Buna ek olarak, tüketicilerin artan hayat pahalılığı nedeniyle lüks ve hediyelik harcamaları kısmaya başlaması satışları olumsuz etkiledi.

Online satışların durması endişe yarattı

Şirketin internet sitesini ziyaret eden müşteriler, online siparişlerin geçici olarak durdurulduğunu belirten bir uyarıyla karşılaşıyor. Bu durum, markanın geleceğine dair endişeleri artırırken, sadık müşteriler sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi. Birçok kullanıcı Rococo’nun “hediye denince ilk akla gelen marka” olduğunu vurgulayarak kurtarılmasını umut ettiklerini ifade etti.

Üst segment markalar daha kırılgan hale gelecek

Rococo’nun yaşadığı sıkıntı, İngiltere genelinde çikolata ve premium gıda sektöründeki daha geniş bir krizin parçası olarak görülüyor. Ünlü çikolatacı Paul A. Young’ın Londra’daki mağazasını kapatması da benzer nedenlere bağlanmıştı. Uzmanlar, hane bütçeleri üzerindeki baskı sürdükçe özellikle üst segment markaların daha kırılgan hale geleceği uyarısında bulunuyor.