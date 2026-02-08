Silah sektöründe iflas dalgası büyüyor: Bir şirket daha başvuru yaptı

ABD’de ateşli silah üreticileri ve satıcıları için 2025 yılı alarm zilleriyle geçti. Satışlardaki yavaşlama, birçok şirketi ya kepenk indirmeye ya da iflas korumasına başvurmaya zorladı. Son olarak, silah üreticisi ve perakendecisi Custombilt Firearms Manufacturing iflas başvurusunda bulundu.

Satışlar geriliyor, talep zayıflıyor

Sektör verileri, düşüşün boyutunu net biçimde ortaya koyuyor. ABD’de ateşli silah, mühimmat ve atıcılık sporları sektörünü temsil eden ana çatı kuruluşu National Shooting Sports Foundation (NSSF) verilerine göre 2025’te ABD’de satılan silah sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,1 azalarak yaklaşık 14,6 milyon adede geriledi.

2024’te bu rakam 15,2 milyon seviyesindeydi. Aralık 2025’te ise satışlar yıllık bazda yüzde 3,4 düşüşle 1,58 milyon adede indi.

Sektör içir bir uyanma çağrısıydı

Analistler, 2025’in üçüncü çeyreğinde başlayan yavaşlamanın sektör için bir "uyanma çağrısı" olduğunu ancak şirketlerin buna yeterince hızlı yanıt veremediğini belirtiyor. Veri analitiği şirketi Gearfire’dan Kaleb Seymour’a göre asıl soru, yıl bitmeden kimlerin uyum sağlayacağı ve kimlerin beklerken yakalanacağı...

Vergi değişikliği satın almaları erteledi

Rapora göre satışlardaki düşüşün bir kısmı, ABD’de belirli ateşli silah türlerini sıkı denetime alan federal yasa National Firearms Act (NFA) kapsamındaki 200 dolarlık verginin 1 Ocak 2026 itibarıyla sıfırlanacağı beklentisinden kaynaklandı. Bu nedenle birçok alıcı satın alımını erteledi.

ABD Adalet Bakanlığı’na bağlı federal kolluk ve denetim kurumu ATF'ye yaklaşık 150 bin NFA başvurusu yapıldı. Vergi indirimi, Başkan Donald Trump tarafından imzalanan yasa paketinin parçasıydı.

SCCY Industries şirketinin varlıklarına el konuldu

2025’te iflas eden veya faaliyetlerini durduran şirketler arasında SCCY Industries de yer aldı. Şirketin Florida’daki tesislerindeki varlıklara yaklaşık 250 bin dolarlık vergi borcu nedeniyle el konuldu.

Custombilt’te tabela indi

Kansas merkezli Custombilt Firearms, geçmişte lisans sorunları nedeniyle ATF ile yaşadığı anlaşmazmaların ardından iflas başvurusunda bulundu. Mahkeme kayıtlarına göre şirket, 100-500 bin dolar arası varlık, 1-10 milyon dolar arası borç bildirdi.

Şirketin internet sitesinde artık tüfek veya tabanca satışı yapılmıyor; yalnızca bazı parçalar ve markalı giysiler yer alıyor.