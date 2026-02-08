SpaceX’ten rota değişikliği: Mars askıya alındı, hedef Ay

ABD'li milyarder Elon Musk'ın SpaceX şirketinin, NASA için daha önce taahhüt ettiği Ay yolculuğuna odaklanmak için bu yıl planlanan Mars görevini ertelediği iddia edildi

WSJ'nin haberine göre SpaceX, yatırımcılarına Mart 2027'de Ay'a inmeyi hedeflediğini ve buna bağlı olarak uzay tabanlı yapay zeka veri merkezleri için xAI'yi satın alarak yola devam edeceğini iletti. Aynı bildirimde Musk da Ay üssü kurulmasını desteklediğini açıkladı.

Starship için sözleşme imzalanmıştı

NASA, birkaç yıl önce SpaceX ile Ay yörüngesindeki bir ajans gemisiyle buluşup astronotları toplayarak Amerikalı mürettebatını Ay yüzeyine taşıyabilecek bir Starship geliştirmek için sözleşme imzalamıştı.

Musk daha önce yaptığı açıklamalarda ise SpaceX'in doğrudan Mars'a yöneleceğini söylemişti. Şirket daha önce, 2026'nın sonlarında beş Starship'i Mars'a göndereceğini açıklamıştı.